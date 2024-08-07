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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan’a yapılan çılgın teklifi resmen duyurdular! Süper Lig devi gemileri yaktı ama…
Giriş Tarihi: 07.08.2024 22:08 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:14

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan’a yapılan çılgın teklifi resmen duyurdular! Süper Lig devi gemileri yaktı ama…

Son dakika transfer haberleri… Yaz transfer sezonunun gözde ismi İlkay Gündoğan, Katar ve Suudi Arabistan takımlarının yanı sıra Süper Lig ekiplerinin de gözdesi haline geldi. Birçok Avrupa takımının da transfer listesinde yer alan Alman futbolcunun Barcelona günleri yakında sona erebilir. Bu konuda birçok iddia yer alırken İspanyol basını, Süper Lig devinin İlkay Gündoğan için yaptığı resmi teklifi detaylarıyla açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan’a yapılan çılgın teklifi resmen duyurdular! Süper Lig devi gemileri yaktı ama…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer listesine İlkay Gündoğan'ı almıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan’a yapılan çılgın teklifi resmen duyurdular! Süper Lig devi gemileri yaktı ama…

İki takım da Alman milli futbolcu için girişimlerini sürdürürken İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan’a yapılan çılgın teklifi resmen duyurdular! Süper Lig devi gemileri yaktı ama…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan’a yapılan çılgın teklifi resmen duyurdular! Süper Lig devi gemileri yaktı ama…

Barcelona'da yayın yapan El Nacional'in haberine göre; Fenerbahçe, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan’a yapılan çılgın teklifi resmen duyurdular! Süper Lig devi gemileri yaktı ama…

Habere göre; Jose Mourinho, Katalan kulübünün Finansal Fair Play kapsamında oyuncu satışı ihtiyacı duymasından faydalanarak İlkay'ı transfer etmek istiyor.

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