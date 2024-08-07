Giriş Tarihi: 07.08.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
22:14
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan’a yapılan çılgın teklifi resmen duyurdular! Süper Lig devi gemileri yaktı ama…
Son dakika transfer haberleri… Yaz transfer sezonunun gözde ismi İlkay Gündoğan, Katar ve Suudi Arabistan takımlarının yanı sıra Süper Lig ekiplerinin de gözdesi haline geldi. Birçok Avrupa takımının da transfer listesinde yer alan Alman futbolcunun Barcelona günleri yakında sona erebilir. Bu konuda birçok iddia yer alırken İspanyol basını, Süper Lig devinin İlkay Gündoğan için yaptığı resmi teklifi detaylarıyla açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…