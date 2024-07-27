Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
11:29
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Transfer olacağı takımı resmen açıkladı: Dünya devine gidiyor…
Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, transferde dikkat çeken adımlar atmaya devam ederken son olarak Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Bu transferin tamamlanmasının ardından orta saha bölgesine yoğunlaşan Aslan, sürpriz bir gelişmeyle sarsıldı. Takımın yıldızı olan Mauro Icardi için yıkan haberi İtalyanlar açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…