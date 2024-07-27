Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Transfer olacağı takımı resmen açıkladı: Dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:29

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Transfer olacağı takımı resmen açıkladı: Dünya devine gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, transferde dikkat çeken adımlar atmaya devam ederken son olarak Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Bu transferin tamamlanmasının ardından orta saha bölgesine yoğunlaşan Aslan, sürpriz bir gelişmeyle sarsıldı. Takımın yıldızı olan Mauro Icardi için yıkan haberi İtalyanlar açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Transfer olacağı takımı resmen açıkladı: Dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, üst üste üçüncü kez zafer için çalışmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Transfer olacağı takımı resmen açıkladı: Dünya devine gidiyor…

Avusturya kampında son hazırlık maçını Parma ile oynadıktan sonra Türkiye'ye dönecek olan Aslan, flaş transfer gelişmeleri yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Transfer olacağı takımı resmen açıkladı: Dünya devine gidiyor…

Son olarak Elias Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray, orta saha bölgesi için de ince eleyip sık dokuyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Transfer olacağı takımı resmen açıkladı: Dünya devine gidiyor…

Bu sırada Galatasaray'da son iki sezondur Süper Lig'e damga vuran Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Transfer olacağı takımı resmen açıkladı: Dünya devine gidiyor…

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA