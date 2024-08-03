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Haberler Galeri Sörloth rekor bedelle dünya devine gitti! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 03.08.2024 19:33 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:46

Sörloth rekor bedelle dünya devine gitti! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sorloth, dünya devine imzayı attı. Norveçli golcünün adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Sörloth rekor bedelle dünya devine gitti! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sorloth, dünya devine imzayı attı. Norveçli golcünün adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Sörloth rekor bedelle dünya devine gitti! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Yan Couto - Manchester City > Borussia Dortmund
KİRALAMA BEDELİ: Bilinmiyor

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Sörloth rekor bedelle dünya devine gitti! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Artem Dovbyk - Girona > Roma
BONSERVİS BEDELİ: 30.5 milyon Euro

Sörloth rekor bedelle dünya devine gitti! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Emile Smith Rowe - Arsenal > Fulham
BONSERVİS BEDELİ: 31.8 milyon Euro

Sörloth rekor bedelle dünya devine gitti! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Luka Sucic - Salzburg > Real Sociedad
BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

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