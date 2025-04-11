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Haberler Galeri SÜPER LİG PUAN DURUMU 11 NİSAN 2025 | Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 17:09 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 17:10

SÜPER LİG PUAN DURUMU 11 NİSAN 2025 | Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı devam ederken, şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler, haftanın maç sonuçlarıyla birlikte güncel puan durumunu merak ediyor. Lider Galatasaray ve en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı, ligin kaderini belirleyecek. Peki, 31. hafta itibarıyla Süper Lig'de puan durumu nasıl? İşte, detaylar...

SÜPER LİG PUAN DURUMU 11 NİSAN 2025 | Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanırken, zirve mücadelesi ve alt sıralardaki çekişme giderek artıyor. Galatasaray, liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise takibini bırakmıyor. Taraftarlar, takımlarının ligdeki konumunu ve puan durumunu yakından takip ediyor. İşte, 31. hafta itibarıyla Süper Lig güncel puan durumu ve detaylar...

SÜPER LİG PUAN DURUMU 11 NİSAN 2025 | Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

SÜPER LİG PUAN DURUMU SIRALAMASINDA LİDER KAÇ PUANDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Samsunspor maçı öncesi 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray'ın ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile arasında 3 puanlık puan farkı bulunuyor.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU 11 NİSAN 2025 | Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

SÜPER LİG PUAN DURUMU 31. HAFTA

Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Galatasaray - Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek

SÜPER LİG PUAN DURUMU 11 NİSAN 2025 | Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

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SÜPER LİG PUAN DURUMU 11 NİSAN 2025 | Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?