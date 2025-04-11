Giriş Tarihi: 11.04.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
17:10
SÜPER LİG PUAN DURUMU 11 NİSAN 2025 | Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı devam ederken, şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler, haftanın maç sonuçlarıyla birlikte güncel puan durumunu merak ediyor. Lider Galatasaray ve en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı, ligin kaderini belirleyecek. Peki, 31. hafta itibarıyla Süper Lig'de puan durumu nasıl? İşte, detaylar...