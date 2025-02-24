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Haberler Galeri SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 24 ŞUBAT 2025 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Süper Lig'de puan durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:47

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 24 ŞUBAT 2025 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Süper Lig'de puan durumu nasıl?

Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik derbi öncesinde ligde puan durumu büyük merak konusu. Zirve yarışı tüm hızıyla sürerken, takımların son durumu ve sıralamadaki yerleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 24 Şubat 2025 Süper Lig'de güncel puan tablosu...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 24 ŞUBAT 2025 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Süper Lig’de puan durumu nasıl?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi kıyasıya devam ederken, gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiye çevrildi. Bu kritik mücadele öncesinde takımların puan durumu ve ligdeki son tablo futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig'de son durum nasıl? İşte Süper Lig güncel puan durumu ve detaylar...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 24 ŞUBAT 2025 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Süper Lig’de puan durumu nasıl?

SÜPER LİG PUAN DURUMU 24 ŞUBAT 2025

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın puan durumu şöyle:

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SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 24 ŞUBAT 2025 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Süper Lig’de puan durumu nasıl?

SÜPER LİG PUAN DURUMU

  1. Galatasaray - 63
  2. Fenerbahçe - 57
  3. Samsunspor - 46
  4. Beşiktaş - 41
  5. Eyüpspor - 40
  6. Göztepe - 35
  7. Başakşehir - 33
  8. Trabzonspor - 32
  9. Kasımpaşa - 31
  10. Alanyaspor - 31
  11. Rizespor - 30
  12. Antalyaspor - 30
  13. Gaziantep FK - 29
  14. Konyaspor - 25
  15. Sivasspor - 24
  16. Kayserispor - 24
  17. Bodrumspor - 23
  18. Hatayspor - 13
  19. Adana Demirspor - 3
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 24 ŞUBAT 2025 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Süper Lig’de puan durumu nasıl?
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SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 24 ŞUBAT 2025 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Süper Lig’de puan durumu nasıl?
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