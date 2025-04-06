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Haberler Galeri SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 11:43

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 30. Haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan biri olan bu mücadelede ev sahibi takım hata yapmak istemiyor. Fatih Tekke ile çıkış arayan Trabzonspor ise zorlu rakibini mağlup etme hesapları yapıyor. Peki, Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Süper Lig'de heyecan 30. Hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Bu akşam futbolseverler Fenerbahçe Trabzonspor derbisini canlı izleyecek. Karşılaşma şampiyonluk yarışında oldukça önemli bir yer tutuyor. Peki, Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda? İşte Süper Lig puan durumu güncel tablo;

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek

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SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

GALATASARAY BU HAFTA BAY GEÇİYOR

Süper Lig fikstürü TFF tarafından açıklanırken, Galatasaray'ın bu hafta maçı olmaması dikkat çekti. Galatasaray 30. haftayı BAY geçecek. Lig'de 19 takım olması sebebiyle her hafta bir takım bay geçerek o hafta maç yapmıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?