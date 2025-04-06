SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

GALATASARAY BU HAFTA BAY GEÇİYOR

Süper Lig fikstürü TFF tarafından açıklanırken, Galatasaray'ın bu hafta maçı olmaması dikkat çekti. Galatasaray 30. haftayı BAY geçecek. Lig'de 19 takım olması sebebiyle her hafta bir takım bay geçerek o hafta maç yapmıyor.