SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Giriş Tarihi: 06.04.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
11:43
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 30. Haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan biri olan bu mücadelede ev sahibi takım hata yapmak istemiyor. Fatih Tekke ile çıkış arayan Trabzonspor ise zorlu rakibini mağlup etme hesapları yapıyor. Peki, Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu