Giriş Tarihi: 12.12.2023 00:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 00:16

Süper Lig'de bu hafta maçlar iptal mi edildi? Süper Lig'de hakemler bu hafta maça çıkmayacak mı, neden? TFFHGD'den son dakika açıklaması!

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında sahada beklenmedik davranışlar sergilendi. Maçın hakemi Umut Meler'e yönelik saldırı sonrasında protesto etmek amacıyla hakemlerin bu hafta maça çıkmama kararı alabilecekleri ön görülüyor. Bu durumda ise Süper Lig maçları iptal mi olacak, bu hafta maçlar oynanamayacak mı sorusu yanıt arıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta maçlar iptal mi edildi? Süper Lig'de hakemler bu hafta maça çıkmayacak mı, neden? İşte, yaşanan olayın ayrıntıları ve konu hakkında detaylar!