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Haberler Galeri Süper Lig'de bu hafta maçlar iptal mi edildi? Süper Lig'de hakemler bu hafta maça çıkmayacak mı, neden? TFFHGD'den son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 12.12.2023 00:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 00:16

Süper Lig'de bu hafta maçlar iptal mi edildi? Süper Lig'de hakemler bu hafta maça çıkmayacak mı, neden? TFFHGD'den son dakika açıklaması!

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında sahada beklenmedik davranışlar sergilendi. Maçın hakemi Umut Meler'e yönelik saldırı sonrasında protesto etmek amacıyla hakemlerin bu hafta maça çıkmama kararı alabilecekleri ön görülüyor. Bu durumda ise Süper Lig maçları iptal mi olacak, bu hafta maçlar oynanamayacak mı sorusu yanıt arıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta maçlar iptal mi edildi? Süper Lig'de hakemler bu hafta maça çıkmayacak mı, neden? İşte, yaşanan olayın ayrıntıları ve konu hakkında detaylar!

Süper Lig’de bu hafta maçlar iptal mi edildi? Süper Lig’de hakemler bu hafta maça çıkmayacak mı, neden? TFFHGD’den son dakika açıklaması!

Konu hakkında TFF olağanüstü toplandı. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle bu hafta hakemler maça çıkmayacak mı, Süper Lig maçları iptal mi olacak merak edildi. Yeşil sahada istenmeyen hareketlerin sergilenmesine tepki gösteren vatandaşlar, konu hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta maçlar iptal mi edilecek, hakemler maça çıkmayacak mı?

Süper Lig’de bu hafta maçlar iptal mi edildi? Süper Lig’de hakemler bu hafta maça çıkmayacak mı, neden? TFFHGD’den son dakika açıklaması!

TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

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Süper Lig’de bu hafta maçlar iptal mi edildi? Süper Lig’de hakemler bu hafta maça çıkmayacak mı, neden? TFFHGD’den son dakika açıklaması!

TFFHGD'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte, o açıklama;

Süper Lig’de bu hafta maçlar iptal mi edildi? Süper Lig’de hakemler bu hafta maça çıkmayacak mı, neden? TFFHGD’den son dakika açıklaması!

SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR İPTAL Mİ EDİLDİ

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından sahadaki karışıklık esnasında saldırıya uğradı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca o esnada Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Süper Lig’de bu hafta maçlar iptal mi edildi? Süper Lig’de hakemler bu hafta maça çıkmayacak mı, neden? TFFHGD’den son dakika açıklaması!

Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

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