Süper Lig’in en pahalı 10 transferi belli oldu! İşte yıldızların bonservis bedelleri....

Giriş Tarihi: 17.09.2025 18:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:09

Trendyol Süper Lig devleri; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçirdi. Dört Büyükler, renklerine bağladıkları Osimhen, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Paul Onuachu gibi önemli yıldızlarla kadrolarına güç kattı. Transfer penceresinin kapanmasının ardından en pahalı transferler de belli oldu. İşte Süper Lig'e gelen yıldızların bonservisleri...

Süper Lig'de yaz transfer sezonu, 12 Eylül Cuma günü sona erdi. Kulüpler, takımlarını önemli isimlerle güçlendirdi.

Beşiktaş; David Jurasek, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Gökhan Sazdağı, Tammy Abraham, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Taylan Bulut, Vaclav Cerny ve Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe; Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Archie Brown, Marco Asensio, Ederson, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Tarık Çetin ve Jhon Duran'ı transfer etti.

Trabzonspor; Paul Onuachu, Christ Oulai, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Benjamin Bouchouari, Wagner Pina, Ernest Muci, Andre Onana transferlerini gerçekleştirdi.

Son şampiyon Galatasaray ise; İlkay Gündoğan, Wifried Singo, Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Victor Osimhen'i renklerine bağladı.

Dört büyükler tarafından yapılan takviyelerin ardından Süper Lig tarihinin en pahalı 10 transferi de belli oldu.

İŞTE EN PAHALI 10 TRANSFER…

10 – Gedson Fernandes – 16 milyon Euro (Benfica'dan Beşiktaş'a)

9 – Jardel – 17 milyon Euro (Porto'dan Galatasaray'a)

8 – Gabriel Sara – 18 milyon Euro (Norwich City'den Galatasaray'a)

7 – Dorgeles Nene – 18 milyon Euro (Salzburg'dan Fenerbahçe'ye)

6 – Youssef En-Nesyri – 19.5 milyon Euro (Sevilla'dan Fenerbahçe'ye)

5 – Kerem Aktürkoğlu – 22.5 milyon Euro (Benfica'dan Fenerbahçe'ye)

4 – Uğurcan Çakır – 27.5 milyon Euro (Trabzonspor'dan Galatasaray'a)

3 – Orkun Kökçü – 30 milyon Euro (Benfica'dan Beşiktaş'a)

2 – Wilfried Singo – 30.7 milyon Euro (Monaco'dan Galatasaray'a)

1 – Victor Osimhen – 75 milyon Euro (Napoli'den Galatasaray'a)