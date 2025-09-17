Giriş Tarihi: 17.09.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:09
Süper Lig'in en pahalı 10 transferi belli oldu! İşte yıldızların bonservis bedelleri....
Trendyol Süper Lig devleri; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçirdi. Dört Büyükler, renklerine bağladıkları Osimhen, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Paul Onuachu gibi önemli yıldızlarla kadrolarına güç kattı. Transfer penceresinin kapanmasının ardından en pahalı transferler de belli oldu. İşte Süper Lig'e gelen yıldızların bonservisleri...