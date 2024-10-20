TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR YAZAR YORUMLARI | Yıldız isme sert sözler: Hiç sorumluluk almıyor

Trabzon şut mesafesinde lakin hakem faul çalıyor. Çok önemli bir pozisyon yok oluyor. 10 ve 21. dakikalarda Trabzonspor penaltı bekledi ancak her iki pozisyonda Ba topu elle oynamıyor. Devam kararları doğru. 25'te orta alanda, 75'te rakip ceza alanında Trabzonspor aleyhine çaldığı fauller çok tuhaf!