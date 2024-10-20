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Haberler Galeri TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR YAZAR YORUMLARI | Yıldız isme sert sözler: Hiç sorumluluk almıyor
Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 09:56

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR YAZAR YORUMLARI | Yıldız isme sert sözler: Hiç sorumluluk almıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i, Edin Visca'nın 90+1'de kaydettiği golle mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Çulcu hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını yorumlarken, Günen ise Trabzonspor'un yıldız oyuncusunu "Hiç sorumluluk almıyor" sözleriyle eleştirdi. İşte detaylar...

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR YAZAR YORUMLARI | Yıldız isme sert sözler: Hiç sorumluluk almıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i, Edin Visca'nın 90+1'de kaydettiği golle mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Çulcu hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını yorumlarken, Günen ise Trabzonspor'un yıldız oyuncusunu "Hiç sorumluluk almıyor" sözleriyle eleştirdi. İşte detaylar...

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR YAZAR YORUMLARI | Yıldız isme sert sözler: Hiç sorumluluk almıyor

MUSTAFA ÇULCU - KORKU İKLİMİ ZORBAY KÜÇÜK'Ü ETKİLEMİŞ

Hakem camiasının içinde bulunduğu korku iklimi, Zorbay Küçük'ü belli ki çok etkilemiş. Her basit temasa, olana olmayana faul çalıyor. İlk yarıda 16, toplamda 36 faul… Rakip ceza alanı önünde 16'da Banza, rakip Ba'dan çok temiz, faulsüz bir şekilde topu kapıyor.

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TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR YAZAR YORUMLARI | Yıldız isme sert sözler: Hiç sorumluluk almıyor

Trabzon şut mesafesinde lakin hakem faul çalıyor. Çok önemli bir pozisyon yok oluyor. 10 ve 21. dakikalarda Trabzonspor penaltı bekledi ancak her iki pozisyonda Ba topu elle oynamıyor. Devam kararları doğru. 25'te orta alanda, 75'te rakip ceza alanında Trabzonspor aleyhine çaldığı fauller çok tuhaf!

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR YAZAR YORUMLARI | Yıldız isme sert sözler: Hiç sorumluluk almıyor

Maçın en önemli pozisyonu 38'de yaşandı. Trabzonspor hücumunda önce Banza faul, devamında Ba net faul yapıyor. Top henüz Banza'nın kontrolünde değil. Kaleye mesafe, diğer savunma oyuncusunun konumu dolayısıyla hakemin sahadaki yorumu bariz gol şansı değil.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR YAZAR YORUMLARI | Yıldız isme sert sözler: Hiç sorumluluk almıyor

Umut vadeden atağa sokup Ba'ya sarı kartı göstermesine saygı duymak zorunda kaldığımız bir pozisyon. VAR karışamaz. 80. dakikada Başakşehir'in iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru.

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