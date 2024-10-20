Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024
09:56
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR YAZAR YORUMLARI | Yıldız isme sert sözler: Hiç sorumluluk almıyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i, Edin Visca'nın 90+1'de kaydettiği golle mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Çulcu hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını yorumlarken, Günen ise Trabzonspor'un yıldız oyuncusunu "Hiç sorumluluk almıyor" sözleriyle eleştirdi. İşte detaylar...