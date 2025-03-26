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Haberler Galeri Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonu belli oldu! Yapay zekadan flaş tahminler...
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:11

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonu belli oldu! Yapay zekadan flaş tahminler...

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunda heyecan sürerken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da iyice kızıştı. İki takım da şampiyonluğa odaklanırken, yarışın sonunda hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu... Yapay zeka, önümüzdeki 20 sezonun Süper Lig şampiyonunu tahmin etti. İşte futbolseverlerin merakla beklediği o liste...

Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki 20 yılın şampiyonu belli oldu! Yapay zekadan flaş tahminler...

Yapay zekaya göre önümüzdeki 20 yıl şampiyon olacak takımları belirledi. İşte o liste...

Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki 20 yılın şampiyonu belli oldu! Yapay zekadan flaş tahminler...

2042/43 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

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Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki 20 yılın şampiyonu belli oldu! Yapay zekadan flaş tahminler...

2041/42 sezonu şampiyonu HATAYSPOR

Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki 20 yılın şampiyonu belli oldu! Yapay zekadan flaş tahminler...

2040/41 sezonu şampiyonu GALATASARAY

Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki 20 yılın şampiyonu belli oldu! Yapay zekadan flaş tahminler...

2039/40 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ