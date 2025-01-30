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Haberler Galeri TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025: Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, Midtjylland-Fenerbahçe maçı yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:52

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025: Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, Midtjylland-Fenerbahçe maçı yayınlanacak mı?

Futbolseverler için heyecan dorukta. Türk futbolunun köklü kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelelerinde sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Üç temsilcimizin de karşılaşmaları, aynı gün saat 23.00'te başlayacak ve futbolseverler bu kritik maçları canlı olarak takip edebilecek. TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanalları, mücadeleleri ekranlara taşıyacak. Bu nedenle, destekledikleri takımın maçını hangi kanalda yayınlayacağını merak eden taraftarlar, TRT Spor yayın akışı için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 30 Ocak 2025 Perşembe günü TRT Spor'da hangi maç yayınlanacak? İşte, TRT Spor canlı yayın akışı ve detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025: Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, Midtjylland-Fenerbahçe maçı yayınlanacak mı?

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında sahne alıyor. Üç temsilcimizin de maçları 30 Ocak 2025'te saat 23.00'te başlayacak. Taraftarlar, takımlarının maçlarını hangi kanalda izleyebileceklerini merak ediyor. Bu kapsamda TRT Spor yayın akışı sorgulanıyor. İşte, 30 Ocak 2025 TRT Spor canlı yayın akışı ve detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025: Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, Midtjylland-Fenerbahçe maçı yayınlanacak mı?

TEMSİLCİLERİMİZ BUGÜN SAHADA!

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında sahne alıyor. Üç temsilcimizin de maçları 30 Ocak 2025'te saat 23.00'te başlayacak.

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TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025: Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, Midtjylland-Fenerbahçe maçı yayınlanacak mı?

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI TRT SPOR'DA!

Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23:00'da başlayacak.

Aynı gün diğer temsilcilerimizin mücadeleleri de bulunduğu için Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025: Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, Midtjylland-Fenerbahçe maçı yayınlanacak mı?

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025

10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
13:30 BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ
13:40 FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ
13:50 GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ
14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER (Canlı)
18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)
19:30 BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ
19:40 FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025: Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, Midtjylland-Fenerbahçe maçı yayınlanacak mı?

19:50 GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ
20:00 SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG AL RAED - AL NASSR (Canlı)
20:45 MAÇ ÖZEL (Canlı)
21:00 SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG AL RAED - AL NASSR (Canlı)
22:00 MAÇ ÖZEL (Canlı)
23:00 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE (Canlı)
23:45 MAÇ ÖZEL (Canlı)
00:00 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE (Canlı)
01:00 MAÇ ÖZEL (Canlı)
02:30 ÖZETLER

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