Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:52
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025: Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, Midtjylland-Fenerbahçe maçı yayınlanacak mı?
Futbolseverler için heyecan dorukta. Türk futbolunun köklü kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelelerinde sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Üç temsilcimizin de karşılaşmaları, aynı gün saat 23.00'te başlayacak ve futbolseverler bu kritik maçları canlı olarak takip edebilecek. TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanalları, mücadeleleri ekranlara taşıyacak. Bu nedenle, destekledikleri takımın maçını hangi kanalda yayınlayacağını merak eden taraftarlar, TRT Spor yayın akışı için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 30 Ocak 2025 Perşembe günü TRT Spor'da hangi maç yayınlanacak? İşte, TRT Spor canlı yayın akışı ve detaylar…