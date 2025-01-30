TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025: Bugün TRT Spor’da hangi maçlar var, Midtjylland-Fenerbahçe maçı yayınlanacak mı?

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında sahne alıyor. Üç temsilcimizin de maçları 30 Ocak 2025'te saat 23.00'te başlayacak. Taraftarlar, takımlarının maçlarını hangi kanalda izleyebileceklerini merak ediyor. Bu kapsamda TRT Spor yayın akışı sorgulanıyor. İşte, 30 Ocak 2025 TRT Spor canlı yayın akışı ve detaylar…