Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
14:10
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA: Juventus - Benfica maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Gözler milli yıldızlarda!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma hedefindeki İtalyan temsilcisi Juventus, kritik mücadelede Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlıyor. Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği gecede, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus karşısında sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi Juventus, taraftar desteğini arkasına alarak üç puan için mücadele edecek ve ilk 8 hedefini sürdürmeye çalışacak. Öte yandan, Bruno Lage yönetimindeki Benfica'nın ilk 8 şansı matematiksel olarak devam etse de doğrudan son 16'ya kalabilmesi pek mümkün gözükmüyor. Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?