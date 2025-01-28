UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA: Juventus - Benfica maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Gözler milli yıldızlarda!

Benfica, Barcelona karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde yeniden çıkış arıyor. Portekiz ekibi, Atletico Madrid ve Monaco karşısında galibiyet elde etse de son beş maçında yalnızca bir kez kazanabildi. Savunma hattındaki sorunlarla boğuşan Benfica'da Tiago Gouveia ve Renato Sanches sakat, Alvaro Carreras ve Arthur Cabral ise cezalı. Juventus'ta ise Kenan Yıldız, Koopmeiners, Mbangula ve Gonzalez gibi isimler ön planda olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…