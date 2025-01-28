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Haberler Galeri UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA: Juventus - Benfica maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Gözler milli yıldızlarda!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:10

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA: Juventus - Benfica maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Gözler milli yıldızlarda!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma hedefindeki İtalyan temsilcisi Juventus, kritik mücadelede Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlıyor. Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği gecede, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus karşısında sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi Juventus, taraftar desteğini arkasına alarak üç puan için mücadele edecek ve ilk 8 hedefini sürdürmeye çalışacak. Öte yandan, Bruno Lage yönetimindeki Benfica'nın ilk 8 şansı matematiksel olarak devam etse de doğrudan son 16'ya kalabilmesi pek mümkün gözükmüyor. Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA: Juventus - Benfica maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Gözler milli yıldızlarda!

Benfica, Barcelona karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde yeniden çıkış arıyor. Portekiz ekibi, Atletico Madrid ve Monaco karşısında galibiyet elde etse de son beş maçında yalnızca bir kez kazanabildi. Savunma hattındaki sorunlarla boğuşan Benfica'da Tiago Gouveia ve Renato Sanches sakat, Alvaro Carreras ve Arthur Cabral ise cezalı. Juventus'ta ise Kenan Yıldız, Koopmeiners, Mbangula ve Gonzalez gibi isimler ön planda olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA: Juventus - Benfica maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Gözler milli yıldızlarda!

MİLLİ YILDIZLAR SAHNEDE

Juventus formasıyla dikkat çeken Kenan Yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 karşılaşmada forma giydi. Toplam 490 dakika sahada kalan genç yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla öne çıktı. Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ise son haftalarda istediği süreleri alamasa da, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 540 dakika görev alarak 3 golle takımına önemli katkı sağladı. Bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü de Benfica formasıyla Devler Ligi'nde çıktığı 7 maçta 2 golle takımına destek oldu.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA: Juventus - Benfica maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Gözler milli yıldızlarda!

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
Torino'da, Allianz Stadyumu'nda Juventus'un Benfica'yı konuk edeceği müsabaka 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'da başlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA: Juventus - Benfica maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Gözler milli yıldızlarda!

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun yayıncı kuruluşu TRT oldu. Juventus ile Benfica arasındaki mücadele TRT 1 ve Tabii üzeridnen naklen canlı yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA: Juventus - Benfica maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Gözler milli yıldızlarda!

MUHTEMEL 11'LER

JUVENTUS: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Luiz, Thuram; Kenan Koopmeiners, Mbangula; González

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