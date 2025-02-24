Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
14:37
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ: Devler Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte? Fikstür belli oldu!
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde, son şampiyon Real Madrid, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Futbolseverler ise şimdi bu heyecan verici turnuvanın maç tarihlerini merakla bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?