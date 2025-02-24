UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ: Devler Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte? Fikstür belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Bu turda mücadele eden takımlar, rakiplerini geçerek çeyrek finale yükselmeye çalışacak ve finale bir adım daha yaklaşacak. İşte, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasındaki eşleşmeler...