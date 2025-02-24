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Haberler Galeri UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ: Devler Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte? Fikstür belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 14:37

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ: Devler Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte? Fikstür belli oldu!

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde, son şampiyon Real Madrid, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Futbolseverler ise şimdi bu heyecan verici turnuvanın maç tarihlerini merakla bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ: Devler Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte? Fikstür belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Bu turda mücadele eden takımlar, rakiplerini geçerek çeyrek finale yükselmeye çalışacak ve finale bir adım daha yaklaşacak. İşte, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasındaki eşleşmeler...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ: Devler Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte? Fikstür belli oldu!

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 4-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Bu turun rövanş maçları ise 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ: Devler Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte? Fikstür belli oldu!

FİKSTÜR BELLİ OLDU!

Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)

Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ: Devler Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte? Fikstür belli oldu!

Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

Feyenoord (Hollanda)- Inter (İtalya)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ: Devler Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte? Fikstür belli oldu!

Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

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