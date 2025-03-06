UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Devler Ligi rövanş maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 06.03.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
12:46
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, yepyeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunun heyecanı, son 16 turu rövanş maçlarıyla doruğa ulaşacak. Dev kulüpler, çeyrek finale yükselmek için kıyasıya mücadele ederken, bu unutulmaz maçların tarihi ve saatleri merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları, futbol dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam edecek. Peki, rövanş maçları ne zaman ve hangi saatte oynanacak?