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Haberler Galeri UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Devler Ligi rövanş maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 12:46

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Devler Ligi rövanş maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, yepyeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunun heyecanı, son 16 turu rövanş maçlarıyla doruğa ulaşacak. Dev kulüpler, çeyrek finale yükselmek için kıyasıya mücadele ederken, bu unutulmaz maçların tarihi ve saatleri merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları, futbol dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam edecek. Peki, rövanş maçları ne zaman ve hangi saatte oynanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Devler Ligi rövanş maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları 11 Mart Salı günü başlayacak. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunun bu kritik etabında, 11 Mart Salı ve 12 Mart Çarşamba günleri toplamda 8 karşılaşma oynanacak. Turu bekleyen en heyecan verici mücadele ise, Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki derbi olacak. İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının detaylı programı...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Devler Ligi rövanş maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI PROGRAMI BELLİ OLDU!

Şampiyonlar Ligi rövanş maçları 11-12 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu maçlarda, ilk karşılaşmalarını deplasmanda oynayan takımlar, bu sefer ev sahibi olarak sahaya çıkacaklar.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Devler Ligi rövanş maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?

11 MART 2025 SALI

20:45 Barcelona - Benfica
23:00 Inter - Feyenoord
23:00 Liverpool - PSG
23:00 Leverkusen - Bayern Münih

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Devler Ligi rövanş maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?

12 MART 2025 ÇARŞAMBA

20:45 Lille - Borussia Dortmund
23:00 Aston Villa - Club Brugge
23:00 Arsenal - PSV
23:00 Atletico Madrid - Real Madrid

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Devler Ligi rövanş maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?

UEFA PUAN DURUMU

1 Liverpool 21
2 Barcelona 19
3 Arsenal 19
4 Inter 19
5 Atletico Madrid 18
6 Bayer Leverkusen 16
7 Lille 16
8 Aston Villa 16
9 Atalanta 15
10 Borussia Dortmund 15
11 Real Madrid 15
12 Bayern Münih15
13 Milan 15
14 PSV Eindhoven 14
15 Paris St Germain 13
16 Benfica 13
17 Monaco 13
18 Stade Brest 13
19 Feyenoord 13
20 Juventus 12
21 Celtic 12
22 Manchester City 11
23 Sporting Lizbon 11
24 Club Brugge 11