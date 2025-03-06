UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Devler Ligi rövanş maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları 11 Mart Salı günü başlayacak. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunun bu kritik etabında, 11 Mart Salı ve 12 Mart Çarşamba günleri toplamda 8 karşılaşma oynanacak. Turu bekleyen en heyecan verici mücadele ise, Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki derbi olacak. İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının detaylı programı...