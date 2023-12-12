Giriş Tarihi: 12.12.2023 21:42
Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
21:42
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL DURUM || Kritik randevular başlıyor! Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?
UEFA ülke puanı kritik randevular öncesinde merak ediliyor. Bu akşam Kophenag ile kritik bir karşılaşma gerçekleştirecek olan Galatasaray maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Daha sonrasında ise Fenerbahçe ison maçında sahasında Spartak Trnava ile mücadele edecek. Temsilcimiz kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Bu iki galibiyet UEFA ülke puanına etki edecek. İşte UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste...