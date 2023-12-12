Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL DURUM || Kritik randevular başlıyor! Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 21:42 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 21:42

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL DURUM || Kritik randevular başlıyor! Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?

UEFA ülke puanı kritik randevular öncesinde merak ediliyor. Bu akşam Kophenag ile kritik bir karşılaşma gerçekleştirecek olan Galatasaray maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Daha sonrasında ise Fenerbahçe ison maçında sahasında Spartak Trnava ile mücadele edecek. Temsilcimiz kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Bu iki galibiyet UEFA ülke puanına etki edecek. İşte UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste...

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL DURUM || Kritik randevular başlıyor! Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi mücadeleleri sürüyor. Beşiktaş gruptan çıkarken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise rakiplerini yenmeleri durumunda bir üst tura yükselecek. EFA ülke puanı açısından çok büyük önem arz eden bu iki mücadele sonucunda hem galibiyet puanı hem de gruptan çıktığımız için katsayı puanları Türkiye'nin hanesine yazılacak. Peki, Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL DURUM || Kritik randevular başlıyor! Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI... TÜRKİYE İLK 10'DA MI?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alıyor.

Bu hafta oynanacak maçlar UEFA ülke puan tablosu yeniden şekillenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL DURUM || Kritik randevular başlıyor! Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye UEFA ülkeler sıralaması'nda şu anda 35.600 puan ile 9. sırada yer alıyor!

Temsilcilerimizin bu hafta alacakları 3 galibiyet 2 takımımızın gruptan çıkması ve Avrupa'da yoluna devam etmesi anlamına gelecek. Beşiktaş ise Lugano deplasmanından alacağı sürpriz bir galibiyet ile ülke puanına bu sezonki son katkısını sağlamış olacak.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL DURUM || Kritik randevular başlıyor! Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

1- İngiltere: 96.178 puan

2- İspanya: 81.989 puan

3- İtalya: 78.426 puan

4- Almanya: 76,624 puan

5- Fransa: 58,831 puan

6- Hollanda: 58.300 puan

7- Portekiz: 50.982 puan

8- Belçika: 43.800 puan

9- TÜRKİYE: 35.600 puan

10- İskoçya: 33.650 puan

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL DURUM || Kritik randevular başlıyor! Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?

11- İsviçre: 31.775 puan

12- Avusturya: 31.600 puan

13- Çek Cumhuriyeti: 30.800 puan

14- Danimarka: 29.700 puan

15- Norveç: 29.625 puan

SON DAKİKA