UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL DURUM || Kritik randevular başlıyor! Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi mücadeleleri sürüyor. Beşiktaş gruptan çıkarken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise rakiplerini yenmeleri durumunda bir üst tura yükselecek. EFA ülke puanı açısından çok büyük önem arz eden bu iki mücadele sonucunda hem galibiyet puanı hem de gruptan çıktığımız için katsayı puanları Türkiye'nin hanesine yazılacak. Peki, Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor, puan durumu ne?