Giriş Tarihi: 13.03.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
16:12
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | Türkiye, UEFA ülke puanı listesinde kaçıncı sırada? Rövanş maçı öncesi!
UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye'nin mevcut durumu, futbolseverlerin gündeminde. Geçtiğimiz hafta oynanan son 16 turu mücadelesinin ardından rövanş maçı gerçekleşecek. Avrupa'daki tek temsilcimizin sahadan galibiyetle ayrılması bekleniyor. Bu hafta temsilcimiz, hem tur atlamak hem de galibiyet almak için kritik mücadeleye çıkıyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...