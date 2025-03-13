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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | Türkiye, UEFA ülke puanı listesinde kaçıncı sırada? Rövanş maçı öncesi!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 16:12

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | Türkiye, UEFA ülke puanı listesinde kaçıncı sırada? Rövanş maçı öncesi!

UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye'nin mevcut durumu, futbolseverlerin gündeminde. Geçtiğimiz hafta oynanan son 16 turu mücadelesinin ardından rövanş maçı gerçekleşecek. Avrupa'daki tek temsilcimizin sahadan galibiyetle ayrılması bekleniyor. Bu hafta temsilcimiz, hem tur atlamak hem de galibiyet almak için kritik mücadeleye çıkıyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | Türkiye, UEFA ülke puanı listesinde kaçıncı sırada? Rövanş maçı öncesi!

UEFA ülke puan sıralaması taraftarların gündeminde yer alıyor.Bu hafta Avrupa Ligi rövanş maçı gerçekleşecek. Avrupa'daki tek temsilcimiz Ranger ile olan ilk mücadelesinden 3-1 mağlup ayrılamıştı. Fenerbahçe'nin tur geçmek adına galibiyete ihtiyacı var. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | Türkiye, UEFA ülke puanı listesinde kaçıncı sırada? Rövanş maçı öncesi!

UEFA ÜLKE PUAN DURUMUNDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.500 puan ile 10. sırada yer alıyor

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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | Türkiye, UEFA ülke puanı listesinde kaçıncı sırada? Rövanş maçı öncesi!

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

1- İNGİLTERE | 107.910 PUAN

2- İTALYA | 94.293 PUAN

3- İSPANYA | 90.293 PUAN

4- ALMANYA | 84.581 PUAN

5- FRANSA | 70.450 PUAN

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | Türkiye, UEFA ülke puanı listesinde kaçıncı sırada? Rövanş maçı öncesi!

6- HOLLANDA | 66.983 PUAN

7- PORTEKİZ | 62.266 PUAN

8- BELÇİKA | 56.450 PUAN

9 - ÇEKYA | 43.900 PUAN

10- TÜRKİYE | 43.500 PUAN

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | Türkiye, UEFA ülke puanı listesinde kaçıncı sırada? Rövanş maçı öncesi!

RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.