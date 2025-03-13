Giriş Tarihi: 13.03.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
23:27
UEFA Ülke puanı sıralaması 2025 SON DURUM | Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye'nin mevcut durumu, futbolseverlerin gündeminde. Geçtiğimiz hafta oynanan son 16 turu mücadelesinin ardından rövanş maçı gerçekleşecek. Avrupa'daki tek temsilcimizin sahadan galibiyetle ayrılması bekleniyor. Bu hafta temsilcimiz, hem tur atlamak hem de galibiyet almak için kritik mücadeleye çıkıyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...