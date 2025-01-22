Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
15:38
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI | UEFA ülke puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
Türkiye'nin Avrupa arenasındaki yeri, UEFA ülke puanı sıralamasıyla şekilleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği bu sıralama, takımlarımızın uluslararası arenada elde ettiği sonuçlara göre güncelleniyor. Son maçların ardından Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve diğer ülkelerle arasındaki puan farkı merak konusu oldu. Peki, Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada? İşte, Güncel UEFA ülke puan durumu...