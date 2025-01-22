UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI | UEFA ülke puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA organizasyonlarında mücadele eden Türk takımları, sadece kendi başarılarını değil, Türkiye'nin UEFA ülke puanına da önemli katkılar sağlıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki yerini doğrudan etkiliyor. Son maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi. Türkiye'nin güncel puanı, sıralamadaki konumu ve rakip ülkelerle olan farkı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki puan durumu...