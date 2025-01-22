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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI | UEFA ülke puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:38

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI | UEFA ülke puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki yeri, UEFA ülke puanı sıralamasıyla şekilleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği bu sıralama, takımlarımızın uluslararası arenada elde ettiği sonuçlara göre güncelleniyor. Son maçların ardından Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve diğer ülkelerle arasındaki puan farkı merak konusu oldu. Peki, Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada? İşte, Güncel UEFA ülke puan durumu...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI | UEFA ülke puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA organizasyonlarında mücadele eden Türk takımları, sadece kendi başarılarını değil, Türkiye'nin UEFA ülke puanına da önemli katkılar sağlıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki yerini doğrudan etkiliyor. Son maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi. Türkiye'nin güncel puanı, sıralamadaki konumu ve rakip ülkelerle olan farkı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki puan durumu...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI | UEFA ülke puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ÜLKE PUANI DURUMU İLE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alan Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 3 basamak birden atlayarak 10. sıraya yükseldi.

Konumunu koruyan Türkiye, Çekya ile olan farkı kapatmaya çalışıyor.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI | UEFA ülke puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI

Galatasaray beraberliğinin ardından UEFA ülke puanı sıralamamız 41.100 puan oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI | UEFA ülke puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  • İngiltere - 99.232
  • İtalya - 87.043
  • İspanya - 81.561
  • Almanya - 78.285
  • Fransa - 64.950
  • Hollanda - 59.900
  • Portekiz - 58.466
  • Belçika - 52.100
  • Çekya - 42.250
  • Türkiye - 41.100
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI | UEFA ülke puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
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