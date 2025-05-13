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Haberler Galeri Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki VAR konuşmaları...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:46

Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki VAR konuşmaları...

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçları geride kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, her hafta olduğu gibi haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Haftaya damga vuran Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasında penaltı beklenen pozisyonun konuşmaları da ortaya çıktı. Öte yandan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasındaki olaylı pozisyonun da VAR görüntüleri yayınlandı. İşte o anlar...

Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki VAR konuşmaları...

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta kıran kırana oynanan mücadelelerin ardından tamamlandı.

Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki VAR konuşmaları...

2. sırada bulunan Fenerbahçe, zorlu Başakşehir deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki VAR konuşmaları...

Öte yandan kritik müsabakanın önüne tartışmalı pozisyonlar geçmişti.

Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki VAR konuşmaları...

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, her hafta olduğu gibi maçların ardından VAR kayıtlarını yayınladı.

Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki VAR konuşmaları...

İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyonun VAR konuşmaları...