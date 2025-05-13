Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:46
Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki VAR konuşmaları...
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçları geride kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, her hafta olduğu gibi haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Haftaya damga vuran Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasında penaltı beklenen pozisyonun konuşmaları da ortaya çıktı. Öte yandan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasındaki olaylı pozisyonun da VAR görüntüleri yayınlandı. İşte o anlar...