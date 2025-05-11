Giriş Tarihi: 11.05.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
07:25
Ve Osimhen'in ayrılığını duyurdular! Ünlü gazeteciden Galatasaray taraftarını üzen haber...
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Önümüzdeki hafta Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Cimbom'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Nijeryalı yıldız hakkında Galatasaray taraftarını üzecek ayrılık haberini duyurdu.