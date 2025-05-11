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Haberler Galeri Ve Osimhen'in ayrılığını duyurdular! Ünlü gazeteciden Galatasaray taraftarını üzen haber...
Giriş Tarihi: 11.05.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 07:25

Ve Osimhen'in ayrılığını duyurdular! Ünlü gazeteciden Galatasaray taraftarını üzen haber...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Önümüzdeki hafta Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Cimbom'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Nijeryalı yıldız hakkında Galatasaray taraftarını üzecek ayrılık haberini duyurdu.

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Ve Osimhen’in ayrılığını duyurdular! Ünlü gazeteciden Galatasaray taraftarını üzen haber...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda zorlu deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu.

Ve Osimhen’in ayrılığını duyurdular! Ünlü gazeteciden Galatasaray taraftarını üzen haber...

Zirve yarışında hata yapmayan Cimbom, rakibini Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puan farkını yeniden 8'e yükseltti.

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Ve Osimhen’in ayrılığını duyurdular! Ünlü gazeteciden Galatasaray taraftarını üzen haber...

ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETERLİ OLACAK

Galatasaray, önümüzdeki hafta Kayserispor karşısında en az 1 puan alması durumunda üst üste üçüncü ve toplamda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Ve Osimhen’in ayrılığını duyurdular! Ünlü gazeteciden Galatasaray taraftarını üzen haber...

Şampiyon olması durumunda önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak sarı-kırmızılı takımda herkesin gözü Victor Osimhen'e çevrilmiş duurmda.

Ve Osimhen’in ayrılığını duyurdular! Ünlü gazeteciden Galatasaray taraftarını üzen haber...

Sezon sonunda Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.