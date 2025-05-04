Yabancı kuralı için flaş sözler: “Kulüpler Galatasaray’a destek vermedi”

Lisansı geçici olarak çıkartılan İcardi ile birlikte kadrosunda 15 yabancı bulunduran Galatasaray'da kiralık isimlerden Jakobs ve Frankowski'nin zorunlu opsiyonları kullanılacak.. Yani takımda kalacaklar.. Yine kiralık gönderilen Zaniolo, Nelsson, Köhn, Cicaldau ve Morutan ise sezon sonunda geri dönecek.