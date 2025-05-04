Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
10:41
Yabancı kuralı için flaş sözler: “Kulüpler Galatasaray’a destek vermedi”
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takım tüm odağını bu akşam oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş maçına çevirdi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Özbostan'ın değerlendirmesi…