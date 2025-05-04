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Haberler Galeri Yabancı kuralı için flaş sözler: “Kulüpler Galatasaray’a destek vermedi”
Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 10:41

Yabancı kuralı için flaş sözler: “Kulüpler Galatasaray’a destek vermedi”

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takım tüm odağını bu akşam oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş maçına çevirdi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Özbostan'ın değerlendirmesi…

Yabancı kuralı için flaş sözler: Kulüpler Galatasaray’a destek vermedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan sarı-kırmızılı takımda tüm gözler Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yöneldi.

Yabancı kuralı için flaş sözler: Kulüpler Galatasaray’a destek vermedi

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Özbostan'ın değerlendirmesi…

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Yabancı kuralı için flaş sözler: Kulüpler Galatasaray’a destek vermedi

MURAT ÖZBOSTAN: "G.SARAY DESTEK GÖRMEMİŞ"

"Yabancı futbolcu kuralının değişmesi için Galatasaray, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.. Şampiyon olması halinde doğrudan Devler Ligi'ne katılacak olan ve sükseli transferler kovalayan sarı-kırmızılılar 14 yabancı içindeki iki futbolcu için olan yaş sınırının kaldırılmasını istiyor..

Yabancı kuralı için flaş sözler: Kulüpler Galatasaray’a destek vermedi

Lisansı geçici olarak çıkartılan İcardi ile birlikte kadrosunda 15 yabancı bulunduran Galatasaray'da kiralık isimlerden Jakobs ve Frankowski'nin zorunlu opsiyonları kullanılacak.. Yani takımda kalacaklar.. Yine kiralık gönderilen Zaniolo, Nelsson, Köhn, Cicaldau ve Morutan ise sezon sonunda geri dönecek.

Yabancı kuralı için flaş sözler: Kulüpler Galatasaray’a destek vermedi

Muslera ve Mertens'in gidecek olacağını düşünürsek, Galatasaray yabancı sayısında sıkıntı yaşayacak. G.Saray dışında Tahkim'e dilekçe veren ve itiraz eden başka kulüp yok.