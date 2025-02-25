Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yapay zeka derbi sonrası Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! İnanılmaz son...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 20:39 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 20:43

Yapay zeka derbi sonrası Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! İnanılmaz son...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı geride kaldı. Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki 6 puanlık fark değişmedi. Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından toparlanan Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 ile geçti. Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yendi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...

Yapay zeka derbi sonrası Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! İnanılmaz son...

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu devam ediyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig için yeni sezonla ilgili şampiyonluk tahminini güncelledi. Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin sezon sonuna yönelik tahminleri şöyle;

Yapay zeka derbi sonrası Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! İnanılmaz son...

Euro Club Index, Süper Lig'de sezon sonu itibarıyla küme düşecek takımları da duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yapay zeka derbi sonrası Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! İnanılmaz son...

Tahminlere göre; Adana Demirspor,

Yapay zeka derbi sonrası Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! İnanılmaz son...

Hatayspor,

Yapay zeka derbi sonrası Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! İnanılmaz son...

Bodrum FK

SON DAKİKA