Giriş Tarihi: 25.02.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
20:43
Yapay zeka derbi sonrası Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! İnanılmaz son...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı geride kaldı. Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki 6 puanlık fark değişmedi. Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından toparlanan Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 ile geçti. Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yendi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...