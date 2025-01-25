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Haberler Galeri Yapay zekadan sürpriz tahminler: Önümüzdeki 20 yılın Süper Lig şampiyonu belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 00:57 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 00:57

Yapay zekadan sürpriz tahminler: Önümüzdeki 20 yılın Süper Lig şampiyonu belli oldu...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kıyasıya bir mücadele halinde. Yarışın sonunda hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu... Yapay zeka uygulamaları son dönemdeki tahminleriyle ise oldukça ilgi çekiyor. Tam da bu noktada önümüzdeki 20 sezon Süper Lig'de şampiyon olacak takımları yapay zekaya sorduk. İşte futbolseverlerin merakla beklediği o liste...

Yapay zekadan sürpriz tahminler: Önümüzdeki 20 yılın Süper Lig şampiyonu belli oldu...

Yapay zekaya göre önümüzdeki 20 yıl şampiyon olacak takımları belirledi. İşte o liste...

Yapay zekadan sürpriz tahminler: Önümüzdeki 20 yılın Süper Lig şampiyonu belli oldu...

2042/43 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

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Yapay zekadan sürpriz tahminler: Önümüzdeki 20 yılın Süper Lig şampiyonu belli oldu...

2041/42 sezonu şampiyonu HATAYSPOR

Yapay zekadan sürpriz tahminler: Önümüzdeki 20 yılın Süper Lig şampiyonu belli oldu...

2040/41 sezonu şampiyonu GALATASARAY

Yapay zekadan sürpriz tahminler: Önümüzdeki 20 yılın Süper Lig şampiyonu belli oldu...

2039/40 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

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