Yıldız oyuncunun yeni takımı açıklandı! Galatasaray ile de görüşmüştü | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli futbol takımları, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Borussia Dortmund kariyerini sonlandıran ve geçtiğimiz ayda Galatasaray ile görüştüğü de iddia edilen yıldız oyuncunun adresi belli oldu. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...