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Haberler Galeri Yıldız oyuncunun yeni takımı açıklandı! Galatasaray ile de görüşmüştü | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 15.08.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:38

Yıldız oyuncunun yeni takımı açıklandı! Galatasaray ile de görüşmüştü | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli futbol takımları, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Borussia Dortmund kariyerini sonlandıran ve geçtiğimiz ayda Galatasaray ile görüştüğü de iddia edilen yıldız oyuncunun adresi belli oldu. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Yıldız oyuncunun yeni takımı açıklandı! Galatasaray ile de görüşmüştü | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli futbol takımları, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Borussia Dortmund kariyerini sonlandıran ve geçtiğimiz ayda Galatasaray ile görüştüğü de iddia edilen yıldız oyuncunun adresi belli oldu. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Yıldız oyuncunun yeni takımı açıklandı! Galatasaray ile de görüşmüştü | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Bojan Miovski - Aberdeen > Girona
BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon Euro

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Yıldız oyuncunun yeni takımı açıklandı! Galatasaray ile de görüşmüştü | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Henrik Meister - Sarpsborg > Rennes
BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro

Yıldız oyuncunun yeni takımı açıklandı! Galatasaray ile de görüşmüştü | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Adam Idah - Norwich City > Celtic
BONSERVİS BEDELİ: 9.9 milyon Euro

Yıldız oyuncunun yeni takımı açıklandı! Galatasaray ile de görüşmüştü | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Brajan Gruda - Mainz > Brighton
BONSERVİS BEDELİ: 30 milyon Euro

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