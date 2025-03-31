Zico'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! Fenerbahçe'nin yıldızına övgüler yağdırdı: "O golünü unutamıyorum"

"F.BAHÇE'NİN TALISCA'YA ÇOK İHTİYACI OLACAK"

Talisca'nın, Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda belirleyici bir isim olacağının altını çizen Zico, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun süre futboldan uzak kalması onu biraz düşürdü ama fizik olarak daha iyi bir duruma gelecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda Talisca'ya çok ihtiyacı olacak."