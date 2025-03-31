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Haberler Galeri Zico'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! Fenerbahçe'nin yıldızına övgüler yağdırdı: "O golünü unutamıyorum"
Giriş Tarihi: 31.03.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 07:03

Zico'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! Fenerbahçe'nin yıldızına övgüler yağdırdı: "O golünü unutamıyorum"

Fenerbahçe'nin şampiyon olan son yabancı teknik direktörü Arthur Zico, SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımı, 100. yılına denk gelen 2006-2007 sezonunda şampiyon yapan Brezilyalı efsane hoca, vatandaşı olan Anderson Talisca'ya övgüler yağdırdı. Zico, Talisca'nın attığı o golü unutamadığını ifade etti. İşte dikkat çeken o açıklamalar...

Samet YÜKSEL
Zico’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Fenerbahçe’nin yıldızına övgüler yağdırdı: O golünü unutamıyorum

Fenerbahçe'nin 100. yılına denk gelen 2006- 2007 sezonundaki şampiyonlukta onun imzası vardı… Ondan sonra Süper Lig'de şampiyonluk mutluluğu yaşayan yabancı bir teknik adam olmadı.

Zico’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Fenerbahçe’nin yıldızına övgüler yağdırdı: O golünü unutamıyorum

Bugün 72 yaşında olan, sarı-lacivertli takıma Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatarak kulüp tarihinde önemli bir yeri bulunan Brezilyalı efsane Arthur Zico'ya, vatandaşı Anderson Talisca'yı sorduk.

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Zico’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Fenerbahçe’nin yıldızına övgüler yağdırdı: O golünü unutamıyorum

Oyuncudan övgüyle söz eden tecrübeli spor adamı, SABAH Spor'a şunları söyledi:

Zico’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Fenerbahçe’nin yıldızına övgüler yağdırdı: O golünü unutamıyorum

"RAKİPLERİNİ SAHADAN SİLDİ"

"Talisca sıradan bir oyuncu değil, sahaya çıktığında fark yaratan bir yıldız. O bir Brezilyalı maestro, Çin'de ve Suudi Arabistan'da rakiplerini adeta sahadan sildi, her ligde iz bırakan bir performans sergiledi."

Zico’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Fenerbahçe’nin yıldızına övgüler yağdırdı: O golünü unutamıyorum

"F.BAHÇE'NİN TALISCA'YA ÇOK İHTİYACI OLACAK"

Talisca'nın, Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda belirleyici bir isim olacağının altını çizen Zico, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun süre futboldan uzak kalması onu biraz düşürdü ama fizik olarak daha iyi bir duruma gelecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda Talisca'ya çok ihtiyacı olacak."