Giriş Tarihi: 31.03.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
07:03
Zico'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! Fenerbahçe'nin yıldızına övgüler yağdırdı: "O golünü unutamıyorum"
Fenerbahçe'nin şampiyon olan son yabancı teknik direktörü Arthur Zico, SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımı, 100. yılına denk gelen 2006-2007 sezonunda şampiyon yapan Brezilyalı efsane hoca, vatandaşı olan Anderson Talisca'ya övgüler yağdırdı. Zico, Talisca'nın attığı o golü unutamadığını ifade etti. İşte dikkat çeken o açıklamalar...