Giriş Tarihi: 16.04.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
18:41
Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta 2025? TFF resmen duyurdu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılı Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadyumu resmen duyurdu. Futbolseverlerin merakla beklediği final karşılaşması için detaylar netleşmeye başladı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan dev final öncesinde 22-23 Nisan tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından finale kalacak iki takım belli olacak. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi stadyumda? İşte, Türkiye Kupası finalinin stadı hakkında detaylar.