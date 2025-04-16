Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta 2025? TFF resmen duyurdu!

TFF'nin yaptığı son duyuruyla birlikte, 2025 Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat kesinleşti. Yılın en prestijli karşılaşmalarından biri olacak final müsabakası, hem şampiyonu belirleyecek hem de büyük bir futbol şölenine sahne olacak. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi stadyumda 2025?