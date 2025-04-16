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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta 2025? TFF resmen duyurdu!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 18:40 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 18:41

Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta 2025? TFF resmen duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılı Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadyumu resmen duyurdu. Futbolseverlerin merakla beklediği final karşılaşması için detaylar netleşmeye başladı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan dev final öncesinde 22-23 Nisan tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından finale kalacak iki takım belli olacak. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi stadyumda? İşte, Türkiye Kupası finalinin stadı hakkında detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta 2025? TFF resmen duyurdu!

TFF'nin yaptığı son duyuruyla birlikte, 2025 Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat kesinleşti. Yılın en prestijli karşılaşmalarından biri olacak final müsabakası, hem şampiyonu belirleyecek hem de büyük bir futbol şölenine sahne olacak. Peki; Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi stadyumda 2025?

Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta 2025? TFF resmen duyurdu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

TFF'nin aldığı karara göre; Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta 2025? TFF resmen duyurdu!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası Finali, Eskişehirde Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta 2025? TFF resmen duyurdu!

DAHA ÖNCE DE OYNANMIŞTI

Yenilenen Eskişehir Atatürk Stadyumu, 2016-17 sezonunda Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanan finalin ardından ikinci kez kupa finaline ev sahipliği yapacak.

2016-17 sezonu kupa finalini normal süresi 0-0 biten maçın ardından penaltı atışlarının ardından 4-1'lik skorla Konyaspor kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta 2025? TFF resmen duyurdu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun yarı final eşleşmeleri şu şekilde;

Trabzonspor - Göztepe

Galatasaray - Konyaspor