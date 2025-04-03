ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI: 2025 ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte yarı finale yükselen 4 takım belli oldu. 3 Nisan'da gerçekleşen son çeyrek final maçının ardından, ZTK yarı final eşleşmeleri de şekillendi. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği yarı final karşılaşmalarının tarihi ve eşleşmeleri de netlik kazandı. Peki, 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte, yarı final programı ve detaylar...