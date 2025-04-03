ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI: 2025 ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
15:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Konyaspor'un İskenderunspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etmesiyle birlikte yarı finale yükselen takımlar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Futbolseverler ise gözlerini yarı final maç takvimine çevirdi. Kupa heyecanının doruk noktasına ulaştığı bu süreçte, taraftarlar yarı final eşleşmelerini ve maç tarihlerini mercek altına aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?