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Haberler Galeri ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI: 2025 ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 15:52

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI: 2025 ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Konyaspor'un İskenderunspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etmesiyle birlikte yarı finale yükselen takımlar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Futbolseverler ise gözlerini yarı final maç takvimine çevirdi. Kupa heyecanının doruk noktasına ulaştığı bu süreçte, taraftarlar yarı final eşleşmelerini ve maç tarihlerini mercek altına aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI: 2025 ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte yarı finale yükselen 4 takım belli oldu. 3 Nisan'da gerçekleşen son çeyrek final maçının ardından, ZTK yarı final eşleşmeleri de şekillendi. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği yarı final karşılaşmalarının tarihi ve eşleşmeleri de netlik kazandı. Peki, 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte, yarı final programı ve detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI: 2025 ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler belli oldu mu?

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaklaşıyor! Tek maç eleme sistemiyle oynanacak yarı final karşılaşmaları, 22, 23 veya 24 Nisan tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak. Fikstür ise TFF tarfından ilerleyen günlerde duyurulacak.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI: 2025 ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler belli oldu mu?

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU!
Konyaspor-Galatasaray

Trabzonspor/ Beşiktaş-Göztepe

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI: 2025 ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler belli oldu mu?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ HANGİ TARİHTE?
Ziraat Türkiye Kupası finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen tarafsız bir statta oynanacak. Şampiyon, tek maçlık finalde belli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI: 2025 ZTK yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler belli oldu mu?