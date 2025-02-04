Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
10:12
ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2.hafta maçları bu hafta itibariyle gerçekleştirilecek. 4 farklı grupta gerçekleşecek olan maçla 3 günde yapılacak. Tuttukları takımların mücadelelerini kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından fikstür araştırılıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte BJK, GS, FB, TS ZTK maç programı