ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamaları 2.hafta maçları başlıyor. TFF maç takvimini yayınlandı. Takvime göre 3 farklı günde gerçekleşecek olan maçların arasında 4 büyük takımın mücadeleleri de yer alıyor. İşte ZTK BJK, GS, FB, TS maç takvimi