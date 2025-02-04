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Haberler Galeri ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:12

ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2.hafta maçları bu hafta itibariyle gerçekleştirilecek. 4 farklı grupta gerçekleşecek olan maçla 3 günde yapılacak. Tuttukları takımların mücadelelerini kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından fikstür araştırılıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte BJK, GS, FB, TS ZTK maç programı

ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamaları 2.hafta maçları başlıyor. TFF maç takvimini yayınlandı. Takvime göre 3 farklı günde gerçekleşecek olan maçların arasında 4 büyük takımın mücadeleleri de yer alıyor. İşte ZTK BJK, GS, FB, TS maç takvimi

ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

4 ŞUBAT SALI

C Grubu

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

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ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi kanalda?

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi kanalda?

6 ŞUBAT PERŞEMBE

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi kanalda?
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