ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Fikstür belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kesinleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nisan ayı başında gerçekleştirilecek olan ZTK maçlarına dair canlı yayın bilgilerini de paylaştı. Futbolseverler, heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisini sabırsızlıkla beklerken, bu dev mücadele de oldukça dikkat çekiyor. İşte, ZTK çeyrek final tarihleri ve detaylar…