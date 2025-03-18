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Haberler Galeri ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Fikstür belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:15

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Fikstür belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadelelerin tarihlerini heyecanla beklerken, özellikle Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de yer aldığı çeyrek final eşleşmeleri büyük ilgi uyandırdı. Türkiye Kupası çeyrek finali, tek maç usulüyle oynanacak ve bu durum, takımlar için büyük bir fırsat sunarken aynı zamanda zorlu bir mücadeleye de işaret ediyor. Peki, ZTK çeyrek final maçları en zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Fikstür belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kesinleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nisan ayı başında gerçekleştirilecek olan ZTK maçlarına dair canlı yayın bilgilerini de paylaştı. Futbolseverler, heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisini sabırsızlıkla beklerken, bu dev mücadele de oldukça dikkat çekiyor. İşte, ZTK çeyrek final tarihleri ve detaylar…

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Fikstür belli oldu!

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye Kupası çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan tarihlerinde organize edilecek.

İşte fikstür...

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ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Fikstür belli oldu!

ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

1 Nisan / 20:30 Konyaspor - İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)

2 Nisan / 17:45 Trabzonspor - Bodrum FK (Papara Park

2 Nisan / 20:45 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)

3 Nisan / 20:30 Beşiktaş - Göztepe (Beşiktaş Park)

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Fikstür belli oldu!

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final müsabakaları ise 22-23-24 Nisan'da çeyrek finalden galip gelen takımlar arasında düzenlenecek.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Fikstür belli oldu!

ZTK ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?
Çeyrek final, yarı final ve final maçları tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek.