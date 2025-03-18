Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
11:15
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Fikstür belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadelelerin tarihlerini heyecanla beklerken, özellikle Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de yer aldığı çeyrek final eşleşmeleri büyük ilgi uyandırdı. Türkiye Kupası çeyrek finali, tek maç usulüyle oynanacak ve bu durum, takımlar için büyük bir fırsat sunarken aynı zamanda zorlu bir mücadeleye de işaret ediyor. Peki, ZTK çeyrek final maçları en zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?