Giriş Tarihi: 01.04.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
01:22
ZTK MAÇ FİKSTÜRÜ 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman sorusu yanıtlandı. Kura çekimi ardından oluşan fikstür ile takip edilecek karşılaşmalarda heyecan dorukta. Bu karşılaşmalar içinde en çok merak uyandıran ise Fenerbahçe Galatasaray derbisi olacak. Peki; ZTK çeyrek final maç programı 2025 ile derbi hangi tarihte, bugün hangi maçlar var?