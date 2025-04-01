ZTK MAÇ FİKSTÜRÜ 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

ZTK çeyrek final maç fikstürü 1 Nisan itibarıyla takip ediliyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final karşılaşmalarında oldukça dikkat çeken eşleşmeler yer alırken yarı final bileti almak isteyen takımlar maçlara odaklandı. Peki; Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, derbi bugün mü?