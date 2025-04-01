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Haberler Galeri ZTK MAÇ FİKSTÜRÜ 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 01:21 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 01:22

ZTK MAÇ FİKSTÜRÜ 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman sorusu yanıtlandı. Kura çekimi ardından oluşan fikstür ile takip edilecek karşılaşmalarda heyecan dorukta. Bu karşılaşmalar içinde en çok merak uyandıran ise Fenerbahçe Galatasaray derbisi olacak. Peki; ZTK çeyrek final maç programı 2025 ile derbi hangi tarihte, bugün hangi maçlar var?

ZTK MAÇ FİKSTÜRÜ 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

ZTK çeyrek final maç fikstürü 1 Nisan itibarıyla takip ediliyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final karşılaşmalarında oldukça dikkat çeken eşleşmeler yer alırken yarı final bileti almak isteyen takımlar maçlara odaklandı. Peki; Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, derbi bugün mü?

ZTK MAÇ FİKSTÜRÜ 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan'da, yarı finaller 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak. Final karşılaşması ise 14 Mayıs'ta organize edilecek.

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ZTK MAÇ FİKSTÜRÜ 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

1 Nisan itibarıyla başlayan çeyrek final maçlarının açılışını Konyaspor-İskenderun karşılaşması yapacak.

Maç bugün 20.30'da başlayacak.

İşte, eşleşmeler ve fikstür:

ZTK MAÇ FİKSTÜRÜ 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI 2025

1 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe

ZTK MAÇ FİKSTÜRÜ 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

ZTK maçları A Spor ekranlarında takip edilirken Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ATV ekranlarından canlı izlenecek.