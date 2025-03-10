Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
15:28
ZTK ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, tek maç mı olacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda ZTK kura çekimi sonrası çeyrek ve yarı final müsabakalarının tarihleri belli oldu. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği turnuvada heyecan giderek artıyor. Dört büyüklerin rakipleriyle karşılaşacağı bu etapta, kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte, merak edilen detaylar...