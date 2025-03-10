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Haberler Galeri ZTK ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, tek maç mı olacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:28

ZTK ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, tek maç mı olacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda ZTK kura çekimi sonrası çeyrek ve yarı final müsabakalarının tarihleri belli oldu. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği turnuvada heyecan giderek artıyor. Dört büyüklerin rakipleriyle karşılaşacağı bu etapta, kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte, merak edilen detaylar...

ZTK ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, tek maç mı olacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kura çekiminin ardından futbolseverler, çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının tarihlerini merak etmeye başladı. Aynı zamanda turnuvanın final maçı da ilgi odağı oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi gün oynanacak? İşte, ZTK çeyrek ve yarı final maç takvimiyle ilgili detaylar...

ZTK ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, tek maç mı olacak?

ZTK MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Yarı final müsabakaları 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak. İşte seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar...

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ZTK ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, tek maç mı olacak?

FENERBAHÇE-GALATASARAY ZTK MAÇI NE ZAMAN ?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak.

Karşılaşmaların kesin tarih ve saatlerinin ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

ZTK ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, tek maç mı olacak?

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekimine seri başı olarak katıldı. Grubunu ikinci tamamlayan Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı.

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

ZTK ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, tek maç mı olacak?

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU!

Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray
Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe