ZTK ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, tek maç mı olacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kura çekiminin ardından futbolseverler, çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının tarihlerini merak etmeye başladı. Aynı zamanda turnuvanın final maçı da ilgi odağı oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi gün oynanacak? İşte, ZTK çeyrek ve yarı final maç takvimiyle ilgili detaylar...