Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Santiago Bernabeu için hazır! Ancelotti tarihi verdi: İşte Arda Güler o maçta ilk defa formayı giyecek…

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 + 10 milyon Euro'ya transfer olmasıyla birlikte tüm dünyanın diline dolanan Arda Güler, idmanda yaşadığı talihsiz sakatlıkla birlikte Real Madrid formasını bir türlü giyememişti. Sakatlığı ilk olarak 3 ay olarak öngörülürken, Türk yıldız beklenilenden çok daha erken sahalara dönecek. Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, gol sıkıntısı çeken ve rakibin savunma hattını açmakta zorlanan takımına ilaç olacak. İşte Arda Güler'in Real Madrid forması giyeceği o maç