Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Santiago Bernabeu için hazır! Ancelotti tarihi verdi: İşte Arda Güler o maçta ilk defa formayı giyecek…

Haberde; Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı. Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.