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Haberler Galeri Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Santiago Bernabeu için hazır! Ancelotti tarihi verdi: İşte Arda Güler o maçta ilk defa formayı giyecek…
Giriş Tarihi: 21.09.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 16:08

Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Santiago Bernabeu için hazır! Ancelotti tarihi verdi: İşte Arda Güler o maçta ilk defa formayı giyecek…

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 + 10 milyon Euro'ya transfer olmasıyla birlikte tüm dünyanın diline dolanan Arda Güler, idmanda yaşadığı talihsiz sakatlıkla birlikte Real Madrid formasını bir türlü giyememişti. Sakatlığı ilk olarak 3 ay olarak öngörülürken, Türk yıldız beklenilenden çok daha erken sahalara dönecek. Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, gol sıkıntısı çeken ve rakibin savunma hattını açmakta zorlanan takımına ilaç olacak. İşte Arda Güler'in Real Madrid forması giyeceği o maç

Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Santiago Bernabeu için hazır! Ancelotti tarihi verdi: İşte Arda Güler o maçta ilk defa formayı giyecek…

Sakatlığı yüzünden bir türlü Real Madrid forması giyemeyen Arda Güler, beklenilenden daha hızlı iyileşti ve yakında sahalara çıkacak. 30 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan oyuncu, bütün takımları reddedip Real Madrid'i seçmişti.

Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Santiago Bernabeu için hazır! Ancelotti tarihi verdi: İşte Arda Güler o maçta ilk defa formayı giyecek…

30 MİLYONA DÜNYA DEVİNE TRANSFER OLMUŞTU

İspanyol ekibi, sarı lacivertli takıma bu transfer için 20+10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

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Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Santiago Bernabeu için hazır! Ancelotti tarihi verdi: İşte Arda Güler o maçta ilk defa formayı giyecek…

Antrenmanlara fırtına gibi başlayan Arda Güler, başta teknik direktör Don Carlo Ancelotti olmak üzere izleyen herkesi büyülemişti.

Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Santiago Bernabeu için hazır! Ancelotti tarihi verdi: İşte Arda Güler o maçta ilk defa formayı giyecek…

İDMANDA SAKATLANMIŞTI

Temmuz ayında sakatlık geçiren Arda Güler, Real Madrid'in kampından ayrılmak zorunda kalmıştı. Madrid ekibinin taraftarlarının da sahaya çıkmasını heyecanla beklediği genç yıldız, hazırlık turnuvasında süre alamamıştı. Bir süre tedavi gören Arda Güler için ameliyat kararı alınmış ve milli oyuncu operasyon geçmişti.

İspanya basını, 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürmüştü. Dizinden operasyon geçiren Arda Güler için İspanya'da bir Haber daha yayınlandı. Genç yıldızın beklenenden daha hızlı bir şekilde sahalara döneceği belirtildi.

Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Santiago Bernabeu için hazır! Ancelotti tarihi verdi: İşte Arda Güler o maçta ilk defa formayı giyecek…

Haberde; Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı. Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.

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