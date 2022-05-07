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Haberler Galeri Bir gün değil her gün işlerine yarayacak... Annenizin hayatını kolaylaştıracak o hediyeler...
Giriş Tarihi: 07.05.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 13:50

Bir gün değil her gün işlerine yarayacak... Annenizin hayatını kolaylaştıracak o hediyeler...

Annelerimiz gözlerimizi dünyaya açtığımız ilk andan itibaren yanımızda hissettiğimiz melekler... Kendilerinden çok bizi düşünen, bizleri her türlü kötülükten koruyan, biz daha yarını düşünmezken bizim için yıllar sonrasını bile planlayan ve bizi hayata en iyi şekilde hazırlamayı kendilerine görev edinmiş annelerimiz bizlerin bir sözüyle bile mutlu olurken, onlara bu anneler gününde alacağımız küçük teknolojik hediyelerle hayatlarını kolaylaştırabiliriz. Bu günlerde en çok sorduğunuz "Anneler gününde ne alınır?" sorusuna yanıt olarak için sizler birkaç teknolojik hediye önerisi ile geldik.

Bir gün değil her gün işlerine yarayacak... Annenizin hayatını kolaylaştıracak o hediyeler...

'Anneler Günü'nde ne alınır?' sorusuna yanıt olacak listemiz annelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, onlara vakit kazandıracak ya da boş vakitlerini değerlendirebilecekleri hediyelerle dolu. İşte o anneler günü hediyeleri...

Bir gün değil her gün işlerine yarayacak... Annenizin hayatını kolaylaştıracak o hediyeler...

Yaratıcılıklarını ortaya koysunlar!

Dikiş makinesi yalnızca yırtılan ya da eskiyen eşyaları tamir etmeye yarayan bir eşya değildir. Annelerinize alacağınız yeni bir dikiş makinesi ile birlikte anneleriniz yeni bir elbise dikebilir hatta oyuncak bile yapabilir. Yaratıcılıklarını ortaya koyan anneler, evde boş zamanlarında dikiş dikerek vakitlerini değerlendiriyor. Hatta diktiği elbiseleri satarak ev ekonomisine de destek olan anneler de var!

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Bir gün değil her gün işlerine yarayacak... Annenizin hayatını kolaylaştıracak o hediyeler...

Kendilerini sevsinler!

Kendilerini eve ve çocuklarına adayan anneler, kendi sağlıklarının ne kadar önemli olduğunu unutuyor. Onlara alacağınız spor aletleri, koşu bantları ya da bisikletler ev ortamında bile spor yapmalarına imkan sağlayacak.

Bir gün değil her gün işlerine yarayacak... Annenizin hayatını kolaylaştıracak o hediyeler...

Bi çay molası...

Türkiye, çay tüketimi konusunda birçok ülkeyi gerisinde bırakıyor. Annelerimiz ise arkadaşları ya da ailesiyle muhabbet ederken içtikleri çay kadar koyu bir sohbete ihtiyaç duyuyor...

Bir gün değil her gün işlerine yarayacak... Annenizin hayatını kolaylaştıracak o hediyeler...

Kahvesiz asla!

Faydaları saymakla bitmeyen kahveyle güne başlayan insanlar günlerini daha verimli geçiriyor. Annelerimize alacağımız bir kahve makinesi ile onu çok mutlu edebiliriz. Ne de olsa 'bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır.'

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