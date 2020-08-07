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'larda bir dönem kapanıyor! bakın ne yapmaya hazırlanıyor...

, 14 ve yeni 'lar üstünde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cupertino merkezli teknoloji devi geçtiğimiz günlerde iOS 14'ün yeni beta güncellemesini de yayınladı. iPhone 12 ailesi için birçok dedikodu var. Ortaya çıkan yeni bir haber oldukça dikkat çekti. Son gelişmelere göre iPhone kutularında büyük bir eksiklik olacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 15:21
iPhone'larda bir dönem kapanıyor! Apple bakın ne yapmaya hazırlanıyor...

'ın yeni nesil ailesi merakla bekleniyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ünlü analist Ming-Chi Kuo bu bekleyişi olumsuz etkileyecek bir iddia ortaya attı. Ming-Chi Kuo, iPhone 12'nin Genius Electronic Optical tarafından geniş açılı kamera lenslerinde sorun tespit ettiğini iddia etti. Kuo'ya göre 5,4 inç ve 6,1 inç büyüklüğündeki iPhone 12 modellerinde kullanılacak olan bu lenslerin kaplamalarında, yüksek sıcaklık/nem testi sırasında bir sorun ortaya çıktı. Bu sorunun çözümü ise hemen bulunmak zorunda. iPhone 12'nin tanıtılmasına az zaman kaldı. Bununla birlikte iPhone 12 hakkında ilginç bir gelişme daha yaşandı. Apple çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

iPhone'larda bir dönem kapanıyor! Apple bakın ne yapmaya hazırlanıyor...

12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen , kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz?' sorusu yöneltildi.

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iPhone'larda bir dönem kapanıyor! Apple bakın ne yapmaya hazırlanıyor...

Şıklar ise şöyle:

-Yakın bir tanıdığıma verdim.
-Geri dönüşüme verdim.
-Kaybettim
-Artık ya hiç çalışmıyor ya da sıklıkla sorun çıkarıyor.
-Hala evde kullanıyorum.
-Hala dışarıda (iş, okul vb.) kullanıyorum.
-Duruyor ama kullanmıyorum.
-Eski 'umla birlikte sattım veya takas ettim.

iPhone'larda bir dönem kapanıyor! Apple bakın ne yapmaya hazırlanıyor...

İŞTE İPHONE'LARIN YENİ TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak. Diğer yandan yeni iPhone'ların tanıtımından önce , sürpriz bir hamleyle Türkiye'de iPhone fiyatlarını değiştirdi. İşte satışta olan iPhone'ların yeni fiyatları...

iPhone'larda bir dönem kapanıyor! Apple bakın ne yapmaya hazırlanıyor...

11 - 64 GB

Eski fiyat: 7.299 TL

Yeni fiyat: 7.999 TL

Fark: 700 TL

iPhone'larda bir dönem kapanıyor! Apple bakın ne yapmaya hazırlanıyor...

11 – 128 GB

Eski fiyat: 7.749 TL

Yeni fiyat: 8.449 TL

Fark: 700 TL

iPhone'larda bir dönem kapanıyor! Apple bakın ne yapmaya hazırlanıyor...

11 - 256 GB

Eski fiyat: 8.599 TL

Yeni fiyat: 9.299 TL

Fark: 700 TL

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