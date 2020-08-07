iPhone'larda bir dönem kapanıyor! Apple bakın ne yapmaya hazırlanıyor...

Apple'ın yeni nesil iPhone ailesi merakla bekleniyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ünlü analist Ming-Chi Kuo bu bekleyişi olumsuz etkileyecek bir iddia ortaya attı. Ming-Chi Kuo, iPhone 12'nin Genius Electronic Optical tarafından geniş açılı kamera lenslerinde sorun tespit ettiğini iddia etti. Kuo'ya göre 5,4 inç ve 6,1 inç büyüklüğündeki iPhone 12 modellerinde kullanılacak olan bu lenslerin kaplamalarında, yüksek sıcaklık/nem testi sırasında bir sorun ortaya çıktı. Bu sorunun çözümü ise hemen bulunmak zorunda. iPhone 12'nin tanıtılmasına az zaman kaldı. Bununla birlikte iPhone 12 hakkında ilginç bir gelişme daha yaşandı. Apple çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.