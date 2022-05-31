Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 14:30

O telefon da savaştan etkilendi…

Pandemi sonrası dünya ekonomisinin toparlanması planlanandan uzun sürdü. Pandemi sonrası yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı da bu durumu etkiledi ve firmalar planladıklarından daha düşük oranda satış yaptı.