O telefon da savaştan etkilendi…

Dünya'da yaşanan ekonomik çalkantılar ve Rusya- Ukrayna savaşının vurduğu markalardan biri de Samsung oldu. Dünyadaki enflasyon, insanların para harcama alışkanlıklarını değiştirdi. Samsung, büyük rekabet ortamında pazarı büyütürken bir yandan da bu ekonomik krizle başa çıkmak zorunda. Kore medyasında paylaşılan bir Pazar analiz raporunda Samsung'un 2022 yılındaki telefon üretimini 30 milyon kısıntıya götüreceğini öne sürdü. Samsung, üreteceği modelleri düşük, orta ve yüksek modeller olarak piyasaya sürecek. 2022 yılı planında 310 milyon adet akıllı telefon üreteceğini bildiren Samsung, bu sayıyı 280 milyona düşürdü. Bu krizden etkilenen tek marka Samsung değil. Apple da 2022 yılında üretimini %20 azaltacağını duyurdu. Diğer şirketler de benzer adımlar atıyor. Apple da 2022'de telefon üretimini azaltacak. iPhone üretiminin %20 azaltılacağı söyleniyor.