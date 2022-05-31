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Haberler Galeri O telefon da savaştan etkilendi…
Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 14:30

O telefon da savaştan etkilendi…

Pandemi sonrası dünya ekonomisinin toparlanması planlanandan uzun sürdü. Pandemi sonrası yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı da bu durumu etkiledi ve firmalar planladıklarından daha düşük oranda satış yaptı.

O telefon da savaştan etkilendi…

Dünya'da yaşanan ekonomik çalkantılar ve Rusya- Ukrayna savaşının vurduğu markalardan biri de Samsung oldu.

O telefon da savaştan etkilendi…

Dünyadaki enflasyon, insanların para harcama alışkanlıklarını değiştirdi.

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O telefon da savaştan etkilendi…

Samsung, büyük rekabet ortamında pazarı büyütürken bir yandan da bu ekonomik krizle başa çıkmak zorunda.

O telefon da savaştan etkilendi…

Kore medyasında paylaşılan bir Pazar analiz raporunda Samsung'un 2022 yılındaki telefon üretimini 30 milyon kısıntıya götüreceğini öne sürdü.

O telefon da savaştan etkilendi…

Samsung, üreteceği modelleri düşük, orta ve yüksek modeller olarak piyasaya sürecek.

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