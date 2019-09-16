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'nin ilk uçan aracı ilk kez görüntülendi

Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna sayılı günler kalan Bayraktar Akıncı TİHA, 'te ilk kez sergilenecek. Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması öngörülen da ilk kez kamuoyu önüne çıkacak.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 20:36 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 20:38
Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri ilk kez görüntülendi

Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve 'yı ilk kez İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileyecek.

İnsansız hava aracı teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten Baykar, festival kapsamında kurulacak stantta, merakla beklenen projelerde gelinen aşamayı gözler önüne serecek.

Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri ilk kez görüntülendi

Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı ve ilk uçuşunu yakın zamanda yapması planlanan Bayraktar Akıncı TİHA, 'te kamuoyunun önüne çıkacak.

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Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri ilk kez görüntülendi

Baykar'ın halen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri ilk kez görüntülendi

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek.

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.

Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalacak ve bin 350 kilogram faydalı yük taşıyabilecek.

Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri ilk kez görüntülendi

UÇAN ARABA TEKNOFEST'TE

'nın prototipi de 'te ilk kez sergilenecek. Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması öngörülen Cezeri Uçan Araba, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmak için geliştiriliyor. Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde de tasarlanıyor.

Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri ilk kez görüntülendi

Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan , yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek.

Güvenlik güçlerince aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 de 'te sergilenecek. Bugüne kadarki uçuş süresi 110 bin saati aşan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 86 araçla görev icra ediyor.

Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri ilk kez görüntülendi

Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kıran Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyor.

Baykar'ın sergileyeceği bir diğer araç Bayraktar Mini İHA olacak. Tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile 'nin ilk mini robot hava aracı sistemi olan Bayraktar Mini İHA, ilk olarak 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine sunuldu. Araç, bugüne kadar 100 binin üzerinde operasyonel uçuş sortisi gerçekleştirdi.

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