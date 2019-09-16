Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri ilk kez görüntülendi

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek.

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.

Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalacak ve bin 350 kilogram faydalı yük taşıyabilecek.