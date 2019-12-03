Tarihin her döneminde merkez oldu!

8 bin yılık köklü geçmişe sahip Afyonkarahisar milattan önce birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Şehrin tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Tarihi Afyonkarahisar Kalesi eteklerinde Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan binalar 1900'lü yılların başında çıkan yangında zarar görmüş, yaklaşık 3 bin ev yanarak kül olmuş. 2. Abdülhamit'in gayretiyle bu tarihi yapılar tekrar onarılmış ve inşa edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir tarafından gelen ustalar bu binaları yeniden inşa etmiştir. Tarihi dokusu, yöresel lezzetleri ve misafirlerine verdiği değer ve tüm merak edilen güzellikleriyle Afyonkarahisar'ı yakından tanımak ister misiniz? İşte Afyonkarahisar'ın eşsiz güzellikleri...