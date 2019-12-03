Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Tarihin her döneminde merkez oldu!

8 bin yılık köklü geçmişe sahip milattan önce birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Şehrin tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Tarihi Afyonkarahisar Kalesi eteklerinde Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan binalar 1900'lü yılların başında çıkan yangında zarar görmüş, yaklaşık 3 bin ev yanarak kül olmuş. 2. Abdülhamit'in gayretiyle bu tarihi yapılar tekrar onarılmış ve inşa edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir tarafından gelen ustalar bu binaları yeniden inşa etmiştir. Tarihi dokusu, yöresel lezzetleri ve misafirlerine verdiği değer ve tüm merak edilen güzellikleriyle Afyonkarahisar'ı yakından tanımak ister misiniz? İşte Afyonkarahisar'ın eşsiz güzellikleri...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 15:34
Tarihin her döneminde merkez oldu!

8 bin yılık köklü geçmişe sahip milattan önce birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Şehrin tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Tarihi Afyonkarahisar Kalesi eteklerinde Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan binalar 1900'lü yılların başında çıkan yangında zarar görmüş, yaklaşık 3 bin ev yanarak kül olmuş. 2. Abdülhamit'in gayretiyle bu tarihi yapılar tekrar onarılmış ve inşa edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir tarafından gelen ustalar bu binaları yeniden inşa etmiştir. Tarihi dokusu, yöresel lezzetleri ve misafirlerine verdiği değer ve tüm merak edilen güzellikleriyle Afyonkarahisar'ı yakından tanımak ister misiniz? İşte Afyonkarahisar'ın eşsiz güzellikleri...

Tarihin her döneminde merkez oldu!

Tarihi mirasa sahip çıkma adına Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük destekleriyle Valilik ve Belediye işbirliğinde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 500 'e yakın tescilli bina aslına uygun restore ediliyor. Belediye 2013 yılında kentsel sit alanında kalan bölgelerin tamamının röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yaptırarak ihaleye hazır hale getirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarihin her döneminde merkez oldu!

Bakanlığın katkılarıyla Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ihalesi yapılan projeye göre 3 yıl içerisinde bölgenin tamamının bitirilmesini hedefleniyor.

Tarihin her döneminde merkez oldu!

Tarihi dokunun gün yüzüne çıktığı projede amaç; şehrin turizm potansiyelini açığa çıkarmak aynı zamanda misafirler için adeta yeni bir yaşam ve dinlenme alanı oluşturmak. Çalışmaların tamamlanmasıyla 'Eski Afyon' diye bilinen mahalleler adeta ihya olacak. Restorasyon çalışmaları ile evlerde oturan kişi sayısı da büyük oranda arttı. Bölgede bulunan Mihrioğlu Konağı ile Şehitoğlu Konağı son yıllarda turizmcilerin ilgi odağı haline geldi. Mihrioğlu Konağı'nda yöresel lezzetler beğeniye sunulurken, Şehitoğlu Konağı butik otel şeklinde hizmet vermektedir.

Tarihin her döneminde merkez oldu!

Şehrin coğrafi işaret tescili almış lokum, sucuk, haşhaş, keşkek ile patatesli köy ekmeği başta olmak üzere yöresel lezzetleri ve tatlıları markalaşma yönünde hızla ilerliyor. Yakın zamanda UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dâhil edildi ve kentin lezzetleri böylelikle tescillenmiş oldu. UNESCO'dan gastronomi şehri unvanı alan ilin bu alanda kalıcılığını sağlamak ve kente daha fazla katkı sağlayabilmek için çalışmalar sürdürülüyor.

Tarihin her döneminde merkez oldu!

İki yıldır düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ile sadece ilin değil, ülkenin de tanıtımına katkı veriliyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan şampiyonanın üçüncüsü için de hazırlıklar devam ediyor.

Tarihin her döneminde merkez oldu!

aynı zamanda Türkiye'nin termal başkentidir; 30 bine yaklaşan en fazla termal yatak kapasitesine sahip bir ildir. Türkiye'de kişi başına düşen beş yıldızlı termal otel sayısında en fazla tesise sahip il olan şehirde mevcut beş yıldızlı termal otellerin yanı sıra yapımı devam eden pek çok tesis bulunmaktadır.

BİZE ULAŞIN