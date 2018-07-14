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'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! 'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma

örgütünün yapılanması da deşifre oldu. 'de olduğu gibi Azerbaycan'da da örgüte yönelik önemli bir soruşturma başladığı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 14.07.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 12:16
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'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! 'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma
Adnan Oktar'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! Azerbaycan'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma

örgütünün yapılanması da deşifre oldu. 'de olduğu gibi Azerbaycan'da da örgüte yönelik önemli bir soruşturma başladığı belirtiliyor.

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  • 22
'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! 'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma
Adnan Oktar'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! Azerbaycan'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma

İBRAHİM TUNCER VE DİDEM ÜRER İLE BAĞLANTILI OLDUĞU BELİRLENDİ

'da bulunan 200'ü aşkın örgütü üyesi 'de İbrahim Tuncer ve Didem Ürer ile bağlantılı olduğu belirlendi.​​

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'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! 'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma
Adnan Oktar'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! Azerbaycan'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma

Örgüte finans ve kadın sağlayan yapılanmasının operasyonundan sonra sosyal medya üzerinden örgüte tam destek vermesi Azerbaycan yetkilileri tarafından kayıt altına alındığı öğrenildi.

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  • 22
'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! 'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma
Adnan Oktar'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! Azerbaycan'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma

Yetkililer topraklarında FETÖ gibi örgütüne de göz açtırmayacaklarını açıkladı.

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  • 22
'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! 'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma
Adnan Oktar'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! Azerbaycan'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma
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  • 22
'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! 'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma
Adnan Oktar'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! Azerbaycan'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma
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  • 22
'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! 'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma
Adnan Oktar'ın 200 müridi finans ve kadın sağlıyordu! Azerbaycan'daki örgüt yapılanmasına da soruşturma
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