Giriş Tarihi: 18.04.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
09:17
DUALI CUMA MESAJLARI 2025: Hayırlı Cumalar görselleri ile, duygu yüklü, anlam dolu, resimli Cuma mesajları ve sözleri
Cuma mesajları 18 Nisan 2025 tarihine özel derlendi. Her yeni haftada heyecanla beklenen bu özel gün namazın verdiği huzurla geçiyor. Toplanmak, bir araya gelmek anlamlarındaki bugünde camiler İslam alemi ile dolup taşıyor. Namazlar eda edilirken dini değerler de bir kez daha zikrediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisleri ve sünnetleri eşliğinde bugüne hazırlananlar sevdiklerini unutmamak adına sosyal medyadan veya mesajları cuma mesajını paylaşıyor. İşte, Hayırlı Cumalar yazılı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, farklı, arkadaşa, aileye, resimli cuma mesajları...