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Haberler Galeri DUALI CUMA MESAJLARI 2025: Hayırlı Cumalar görselleri ile, duygu yüklü, anlam dolu, resimli Cuma mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 18.04.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 09:17

DUALI CUMA MESAJLARI 2025: Hayırlı Cumalar görselleri ile, duygu yüklü, anlam dolu, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları 18 Nisan 2025 tarihine özel derlendi. Her yeni haftada heyecanla beklenen bu özel gün namazın verdiği huzurla geçiyor. Toplanmak, bir araya gelmek anlamlarındaki bugünde camiler İslam alemi ile dolup taşıyor. Namazlar eda edilirken dini değerler de bir kez daha zikrediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisleri ve sünnetleri eşliğinde bugüne hazırlananlar sevdiklerini unutmamak adına sosyal medyadan veya mesajları cuma mesajını paylaşıyor. İşte, Hayırlı Cumalar yazılı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, farklı, arkadaşa, aileye, resimli cuma mesajları...

DUALI CUMA MESAJLARI 2025: Hayırlı Cumalar görselleri ile, duygu yüklü, anlam dolu, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Müslümanlar her hafta bayram niteliğinde önem verdikleri bu özel güne ibadetle başladı. 5 vakit namazın yanı sıra cuma vaktinde camilerde eda edilen namazla birlikte Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe etmek, zikir ve tesbih çekmek, dua etmek gibi pek çok ibadet biçimi günün anlam ve önemini taşıyor. Cuma mesajları da İslam aleminin sevdiklerini hatırlama ve onlara dua etme yolu olarak görülüyor. İşte, birbirinden farklı, kısa, uzun, dualı, resimli cuma mesajları ve sözleri 2025:

DUALI CUMA MESAJLARI 2025: Hayırlı Cumalar görselleri ile, duygu yüklü, anlam dolu, resimli Cuma mesajları ve sözleri

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

Cuma Mesajları 1: Hayırlı Cumalar. Rabbim bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, gönlünüze huzur, hanenize bereket versin.

Cuma Mesajları 2: Baharın tazeliği gibi, kalbin ferahlasın. Bu mübarek Cuma günü, gönlüne huzur, ruhuna dinginlik getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Cuma, kardeşliğin, paylaşmanın, dualarda buluşmanın günüdür. Rabbim bizi birbirimize hayırla bağlasın. Hayırlı Cumalar.

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DUALI CUMA MESAJLARI 2025: Hayırlı Cumalar görselleri ile, duygu yüklü, anlam dolu, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Cuma Mesajları 4: Bu Cuma, yüreğine umut, hayatına güzellikler getirsin. Her dua bir başlangıçtır, unutma. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 5: Allah'ım, bu mübarek Cuma hürmetine kalplerimize huzur, bedenlerimize sıhhat, yuvalarımıza bereket, ömrümüze hayır, ahiretimize kurtuluş nasip eyle. Cumanız mübarek olsun.

DUALI CUMA MESAJLARI 2025: Hayırlı Cumalar görselleri ile, duygu yüklü, anlam dolu, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Cuma Mesajları 6: Rabbim! Kalbimizi imanla, gönlümüzü huzurla, yolumuzu nurla doldur. Cuma gününün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 7: Ey dualara cevap veren Rabbim! Bu Cuma günü, hastalara şifa, borçlulara eda, darda kalanlara ferahlık, kalbi kırık olanlara huzur ihsan eyle. Hayırlı Cumalar.

DUALI CUMA MESAJLARI 2025: Hayırlı Cumalar görselleri ile, duygu yüklü, anlam dolu, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Cuma Mesajları 8: Allah'ım! Sevdiklerimizi iki cihanda aziz eyle. Bizleri yolundan ayırma, gönüllerimizi birbirine dua ile bağla. Bu mübarek günde dualarımızı kabul eyle. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları 9: Rabbim! Cumanın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı affeyle, bizleri sırat-ı müstakim üzere sabit kıl, rahmetinle muamele eyle. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 10: Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine nefsimize hakim, kalbimize sabırlı, dilimize güzel sözlü, amellerimize ihlaslı eyle. Cuman mübarek olsun kardeşim.