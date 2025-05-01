Haberler
Yaşam
1 Mayıs bugün noterler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı noter çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
08:37
1 Mayıs bugün noterler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı noter çalışma saatleri
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul edildiği için, birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek. Bu sebeple, noterlerin çalışma saatleri de merak konusu.Evrak işleri için noter hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar "Bugün noterler açık mı kapalı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 1 Mayıs noterler açık mı kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? İşte yanıtı.