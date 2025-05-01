1 Mayıs bugün noterler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı noter çalışma saatleri

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle birçok kamu kurumu ve kuruluş hizmetlerine ara verecek. Bu da, noterlerin çalışıp çalışmadığı sorusunu gündeme getirdi. Evrak işleri olan vatandaşlar "1 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. Noter çalışma saatleri resmi tatil takvimine göre değişebiliyor. Peki; 1 Mayıs Perşembe noterler çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar.