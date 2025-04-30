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Haberler Yaşam 1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba noterlerin çalışma saatleri gündemde
Giriş Tarihi: 30.04.2025 18:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 18:02

1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba noterlerin çalışma saatleri gündemde

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması, tapu işlemleri, vekaletname düzenlemeleri ya da diğer resmi belgelerle ilgili plan yapan pek çok kişi tarafından, noterlerin mesai saatlerini araştırmalarına neden oldu. Resmi kurumların kapalı olduğu bu özel günde, noterlerde işlem yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü noterler açık mı olacak?

1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba noterlerin çalışma saatleri gündemde

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanan özel günler arasında yer alıyor. Bu anlamlı günde birçok şehirde etkinlikler ve kutlamalar düzenlenirken, resmi işlemleri olan vatandaşlar ise noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Tapu devri, vekaletname ya da benzeri resmi işlemler için noter ziyareti planlayanlar, "1 Mayıs'ta noterler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü noterler hizmet veriyor mu? İşte detaylar...

1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba noterlerin çalışma saatleri gündemde

1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bu özel günde noterler kapalı olacak. Ancak vatandaşların acil işlemleri için bazı nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecek.

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1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba noterlerin çalışma saatleri gündemde

NOTERLER SAAT KAÇA KAADAR HİZMET VERİYOR?

Noterler, resmi işlemlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan önemli kurumlardır. Genel olarak noterler, hafta içi her gün sabah saat 09.00'da hizmet vermeye başlar ve akşam 17.00'ye kadar işlemleri kabul eder. Bu saatler, Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen standart mesai saatleridir.

1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba noterlerin çalışma saatleri gündemde

1 MAYIS'TA NERELER KAPALI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 1 Mayıs 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 1 Mayıs'ta çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.

1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba noterlerin çalışma saatleri gündemde
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