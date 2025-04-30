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1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba noterlerin çalışma saatleri gündemde
Giriş Tarihi: 30.04.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
18:02
1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba noterlerin çalışma saatleri gündemde
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması, tapu işlemleri, vekaletname düzenlemeleri ya da diğer resmi belgelerle ilgili plan yapan pek çok kişi tarafından, noterlerin mesai saatlerini araştırmalarına neden oldu. Resmi kurumların kapalı olduğu bu özel günde, noterlerde işlem yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü noterler açık mı olacak?