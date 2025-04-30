1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba noterlerin çalışma saatleri gündemde

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanan özel günler arasında yer alıyor. Bu anlamlı günde birçok şehirde etkinlikler ve kutlamalar düzenlenirken, resmi işlemleri olan vatandaşlar ise noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Tapu devri, vekaletname ya da benzeri resmi işlemler için noter ziyareti planlayanlar, "1 Mayıs'ta noterler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü noterler hizmet veriyor mu? İşte detaylar...