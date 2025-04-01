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1 Nisan Şaka Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Nisan Şaka Günü tarihçesi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 01:20
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
01:22
1 Nisan Şaka Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Nisan Şaka Günü tarihçesi
Nisan ayının gelişiyle birlikte bu eğlence dolu güne odaklananlar 1 Nisan Şaka Günü hakkında merak ettiklerini arama motorlarına yöneltiyor. İnsanların birbirlerine şaka yapmalarının gelenek haline geldiği bu özel günün kökeni en çok merak edilenler arasında. Peki; 1 Nisan Şaka Günü nedir, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?