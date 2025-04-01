1 Nisan Şaka Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Nisan Şaka Günü tarihçesi

Diğerleri ise bu kişileri "Nisan aptalları" olarak adlandırıp alay ettiler. Böylece 1 Nisan, "aptallar günü" olarak anılmaya başlandı. İnsanlar bu günde birbirlerine şaka yapar, gerçek olmayan hikayeler uydururlardı. Zamanla, Ocak ayının yılın ilk ayı olarak kabul edilmesi yaygınlaştıkça, Fransızlar 1 Nisan'ı kendi kültürlerinin bir parçası olarak kutlamaya devam ettiler ve bu gelenek, tüm dünyada bir şaka günü olarak yayıldı.