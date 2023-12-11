Haberler Yaşam 112 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bir mahalle adeta diken üstüne yaşıyor…

Giriş Tarihi: 11.12.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 16:25

112 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bir mahalle adeta diken üstüne yaşıyor…

Türkiye, deprem riski yüksek bir coğrafyada bulunuyor. Ülke, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı gibi aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu fay hatları üzerinde zaman zaman büyük ve yıkıcı depremler gerçekleşebiliyor. Ülkemizde deprem gerçeğini son olarak Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle çok acı bir şekilde yaşadı. Öte yandan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda gerçekleşmesi beklenen büyük Marmara için endişeli bekleyiş sürüyor. Marmara Bölgesi'nde yer alan ve olası bir depremde bölgeye en ağır hasarı vermesi beklenen KAF fay segmenti, bir mahallenin altından geçiyor. Yörede yaşayan halksa adeta diken üstünde duruyor.