Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 112 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bir mahalle adeta diken üstüne yaşıyor…
Giriş Tarihi: 11.12.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 16:25

112 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bir mahalle adeta diken üstüne yaşıyor…

Türkiye, deprem riski yüksek bir coğrafyada bulunuyor. Ülke, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı gibi aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu fay hatları üzerinde zaman zaman büyük ve yıkıcı depremler gerçekleşebiliyor. Ülkemizde deprem gerçeğini son olarak Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle çok acı bir şekilde yaşadı. Öte yandan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda gerçekleşmesi beklenen büyük Marmara için endişeli bekleyiş sürüyor. Marmara Bölgesi'nde yer alan ve olası bir depremde bölgeye en ağır hasarı vermesi beklenen KAF fay segmenti, bir mahallenin altından geçiyor. Yörede yaşayan halksa adeta diken üstünde duruyor.

112 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bir mahalle adeta diken üstüne yaşıyor…

KUZEY FAY HATTI ÜZERİNDE YAŞIYORLAR

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Van Gölü'nden Çanakkale'nin Saros Körfezi'ne kadar uzadığı noktada yaklaşık 40 – 45 milyonluk insanı etkiliyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa kesiminden Marmara Denizine giren KAF Hattı, bazı mahallelerin direkt olarak altından geçiyor.

112 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bir mahalle adeta diken üstüne yaşıyor…

Maraş depremlerinin yarası sarılmışken, gözler Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda gerçekleşmesi beklenen büyük Marmara depremine çevrildi. En son 1999 depreminde kırılan fay hattının, Marmara Denizi içerisinde yakın zamanda bir kez daha kırılması bekleniyor. Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar uzayan fay hattı, Tekirdağ'da bir mahallenin tam altından geçiyor. Yörede en son 1912 yılında büyük deprem yaşanırken, yerel halk yaşanacak yeni bir depremin vereceği hasar yüzünden endişeli.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
112 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bir mahalle adeta diken üstüne yaşıyor…

ŞARKÖY KORKUYLA YAŞIYOR

Kuzey Anadolu Fay Hattı dediğimiz gibi Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar giderken, Marmara Bölgesi'nde en son Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesine dokunup denize doğru akıyor.

112 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bir mahalle adeta diken üstüne yaşıyor…

Fay hattının denizden karaya çıktığı noktada bulunan Gaziköy Mahallesi vatandaşları, her an deprem olacak korkusuyla yaşıyor. En son 1912 yılında burada 7.3 büyüklüğünde deprem olurken, depremde 216 kişi hayatını kaybetmiş, 466 kişi yaralanmıştı.

112 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bir mahalle adeta diken üstüne yaşıyor…

KAF'ın Ganos Segmenti üstünde yer alan Şarköy'ün altındaki fay seğmeni 111 yıldır uyuyor. Bölge sit alanı olduğu için mahallede yeni yapılar yapılamazken, mahalleli korku içinde yaşıyor.

SON DAKİKA