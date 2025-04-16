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Haberler Yaşam 15 Bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman? İşte, 2025 öğretmen atama takvimi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:24

15 Bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman? İşte, 2025 öğretmen atama takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalar sonrasında atma bekleyen öğretmen adayları sürece dair gelişmeleri yakından takip ederken "15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman? İşte, detaylar...

15 Bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman? İşte, 2025 öğretmen atama takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama sonrası binlerce aday atama takvimine odaklandı. 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplamda 25 bin öğretmen ataması yapılacak. Peki, 15 bin öğretmen ataması başvurular ne zaman? İşte, detaylar!

15 Bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman? İşte, 2025 öğretmen atama takvimi

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.

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15 Bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman? İşte, 2025 öğretmen atama takvimi

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

15 Bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman? İşte, 2025 öğretmen atama takvimi

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

15 Bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman? İşte, 2025 öğretmen atama takvimi

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.