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15 Bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman? İşte, 2025 öğretmen atama takvimi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
15:24
15 Bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman? İşte, 2025 öğretmen atama takvimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalar sonrasında atma bekleyen öğretmen adayları sürece dair gelişmeleri yakından takip ederken "15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman? İşte, detaylar...