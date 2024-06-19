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Haberler Yaşam 20-21 Haziran tatil mi, Kurban Bayramı bitti mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 08:28

20-21 Haziran tatil mi, Kurban Bayramı bitti mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı?

16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı tatili 9 güne uzamıştı. İki gün uzatılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatili süresince hangi kurumların kapalı olacağı merak ediliyor. Bu noktada 20-21 Haziran tatil mi, bayram ne zaman bitiyor soruları yanıt arıyor. İdari izin olarak sayılan Perşembe ve Cuma günü nasıl değerlendirilecek merak konusu. Peki; 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

20-21 Haziran tatil mi, Kurban Bayramı bitti mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı?

20-21 Haziran tatil mi, resmi kurumlar açık mı kapalı mı merak ediliyor. Bankalar, noter, kargolar, hastaneler, eczaneler ve birçok kurum bayram çalışma saatleri ile sorgulanırken 20 Haziran Perşembe günü ve 21 Haziran Cuma günü resmi tatil kapsamına giriyor mu araştırılıyor. Peki; 20-21 Haziran resmi tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, detaylar...

20-21 Haziran tatil mi, Kurban Bayramı bitti mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı?

20-21 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı 19 Haziran itibarıyla son buluyor. Hafta sonu ile birleştirilen bayram tatili kapsamında 20-21 Haziran kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmişti.

Buna göre bu iki gün resmi tatil kapsamında değil.

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20-21 Haziran tatil mi, Kurban Bayramı bitti mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı?

20-21 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

Bankaların perşembe ve cuma günleri normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Buna göre bayramda yapılamayan bankacılık işlemleri bu tarihlerde yapılabilecek.

20-21 Haziran tatil mi, Kurban Bayramı bitti mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı?

20-21 HAZİRAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ücetsiz toplu taşıma uygulaması 19 Haziran yani Kurban Bayramının 4. günü itibarıyla sona eriyor.

Yapılan açıklamada; "Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri; 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz olacak." denilmişti.

20-21 Haziran tatil mi, Kurban Bayramı bitti mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı?

Ücretsiz olarak belirlenen köprü ve otoyollar 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar aynı şekilde ücretsiz olarak kullanılmaya devam edecek:

"Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak."

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