20-21 Haziran tatil mi, Kurban Bayramı bitti mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı?

20-21 Haziran tatil mi, resmi kurumlar açık mı kapalı mı merak ediliyor. Bankalar, noter, kargolar, hastaneler, eczaneler ve birçok kurum bayram çalışma saatleri ile sorgulanırken 20 Haziran Perşembe günü ve 21 Haziran Cuma günü resmi tatil kapsamına giriyor mu araştırılıyor. Peki; 20-21 Haziran resmi tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, detaylar...