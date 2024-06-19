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20-21 Haziran tatil mi, Kurban Bayramı bitti mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
08:28
20-21 Haziran tatil mi, Kurban Bayramı bitti mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı?
16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı tatili 9 güne uzamıştı. İki gün uzatılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatili süresince hangi kurumların kapalı olacağı merak ediliyor. Bu noktada 20-21 Haziran tatil mi, bayram ne zaman bitiyor soruları yanıt arıyor. İdari izin olarak sayılan Perşembe ve Cuma günü nasıl değerlendirilecek merak konusu. Peki; 20-21 Haziran resmi tatil mi, bankalar, noter, kargolar, hastaneler açık mı, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...