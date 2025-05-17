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200 milyonluk Euro'luk vurguna 3 kırmızı bülten: Dünyanın birçok ülkesinde şoke eden dolandırıcılık!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
07:16
200 milyonluk Euro'luk vurguna 3 kırmızı bülten: Dünyanın birçok ülkesinde şoke eden dolandırıcılık!
Denizli'de, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia ederek vurgun yapan çeteyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Firari Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sanıkların, yüksek kâr vaadiyle Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre'deki yatırımcılardan 20 bin ila 300 bin euro arasında para topladığı belirtildi. İşte detaylar...