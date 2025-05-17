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Haberler Yaşam 200 milyonluk Euro'luk vurguna 3 kırmızı bülten: Dünyanın birçok ülkesinde şoke eden dolandırıcılık!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 07:16

200 milyonluk Euro'luk vurguna 3 kırmızı bülten: Dünyanın birçok ülkesinde şoke eden dolandırıcılık!

Denizli'de, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia ederek vurgun yapan çeteyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Firari Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sanıkların, yüksek kâr vaadiyle Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre'deki yatırımcılardan 20 bin ila 300 bin euro arasında para topladığı belirtildi. İşte detaylar...

Ceyhan TORLAK
200 milyonluk Euro’luk vurguna 3 kırmızı bülten: Dünyanın birçok ülkesinde şoke eden dolandırıcılık!

Denizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia ederek başta gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiyi yaklaşık 200 milyon euro dolandırdıkları öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

200 milyonluk Euro’luk vurguna 3 kırmızı bülten: Dünyanın birçok ülkesinde şoke eden dolandırıcılık!

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklardan Ertuğrul Sezer'in tutukluluğuna devam kararı verilirken, Volkan Çark adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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200 milyonluk Euro’luk vurguna 3 kırmızı bülten: Dünyanın birçok ülkesinde şoke eden dolandırıcılık!

Firari olan Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.

200 milyonluk Euro’luk vurguna 3 kırmızı bülten: Dünyanın birçok ülkesinde şoke eden dolandırıcılık!

Sanıkların, yüksek kâr vaadiyle Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre'deki yatırımcılardan 20 bin ila 300 bin euro arasında para topladığı belirtildi.

200 milyonluk Euro’luk vurguna 3 kırmızı bülten: Dünyanın birçok ülkesinde şoke eden dolandırıcılık!

Duruşmada, Fransa'dan gelen mağdurlar da hazır bulundu.