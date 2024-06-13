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Haberler Yaşam 2024'te vizesiz gidilecek ülkelerin güncel listesi! Türk vatandaşlarının yalnızca kimliği ile gidebildiği o ülkeler...
Giriş Tarihi: 13.06.2024 17:33

2024'te vizesiz gidilecek ülkelerin güncel listesi! Türk vatandaşlarının yalnızca kimliği ile gidebildiği o ülkeler...

Seyahat planlarınız varsa, rotanızı yepyeni yerlere çevirmenin vakti geldi. Üstelik yalnızca "kimliğinizle" girebileceğiniz ülkeler ne pasaport şartı arıyor ne de vize. Yalnızca uçak bileti alıp gidebileceğiniz o ülkeler yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. İşte o ülkeler...

2024’te vizesiz gidilecek ülkelerin güncel listesi! Türk vatandaşlarının yalnızca kimliği ile gidebildiği o ülkeler...

Yanınıza yalnızca kimliğinizi alarak seyahat edebileceğiniz ülkeler, konforlu bir tatilin yanı sıra yeni yerler keşfetmenin de formülü. "Hangi ülkelere kimlikle gidebilirim?" diye soranlara cevabı...

2024’te vizesiz gidilecek ülkelerin güncel listesi! Türk vatandaşlarının yalnızca kimliği ile gidebildiği o ülkeler...

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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2024’te vizesiz gidilecek ülkelerin güncel listesi! Türk vatandaşlarının yalnızca kimliği ile gidebildiği o ülkeler...

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

2024’te vizesiz gidilecek ülkelerin güncel listesi! Türk vatandaşlarının yalnızca kimliği ile gidebildiği o ülkeler...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

2024’te vizesiz gidilecek ülkelerin güncel listesi! Türk vatandaşlarının yalnızca kimliği ile gidebildiği o ülkeler...

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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