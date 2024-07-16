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2024'te vizesiz gidilecek ülkelerin güncel listesi! Türk vatandaşlarının yalnızca kimliği ile gidebildiği o ülkeler...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 18:33
2024'te vizesiz gidilecek ülkelerin güncel listesi! Türk vatandaşlarının yalnızca kimliği ile gidebildiği o ülkeler...
Seyahat planlarınız varsa, rotanızı yepyeni yerlere çevirmenin vakti geldi. Üstelik yalnızca "kimliğinizle" girebileceğiniz ülkeler ne pasaport şartı arıyor ne de vize. Yalnızca uçak bileti alıp gidebileceğiniz o ülkeler yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. İşte o ülkeler...