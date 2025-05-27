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2025 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, bu gece mi başlıyor? Diyanet ile Zilhicce ayı ibadetleri
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
13:54
2025 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, bu gece mi başlıyor? Diyanet ile Zilhicce ayı ibadetleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvimden miladi takvime aktarılan tarihler İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Zilkade ayı içerisinde olan Müslümanlar şimdi 2025 zilhicce ayı ne zaman başlıyor merak ediyor. Bu aya özel kılınacak namazlar, okunacak dualar ve sureler, çekilecek zikirler araştırılıyor. Peki, zilhicce bu gece mi başlıyor? İşte, Zilhicce ayı ibadetleri: