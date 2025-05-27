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Haberler Yaşam 2025 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, bu gece mi başlıyor? Diyanet ile Zilhicce ayı ibadetleri
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:54

2025 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, bu gece mi başlıyor? Diyanet ile Zilhicce ayı ibadetleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvimden miladi takvime aktarılan tarihler İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Zilkade ayı içerisinde olan Müslümanlar şimdi 2025 zilhicce ayı ne zaman başlıyor merak ediyor. Bu aya özel kılınacak namazlar, okunacak dualar ve sureler, çekilecek zikirler araştırılıyor. Peki, zilhicce bu gece mi başlıyor? İşte, Zilhicce ayı ibadetleri:

2025 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, bu gece mi başlıyor? Diyanet ile Zilhicce ayı ibadetleri

Zilhicce ayı ibadetleri Müslümanların ibadet planlarında yerini aldı. Diyanet takvimi ile takip edilen tarihler işaretlendi. İslam alemi bu tarihleri anlam ve önemine uygun geçirmek adına ibadet planlarını çıkarıyor. Peki, 2025 Zilhicce ayı ne zaman başlayacak?

2025 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, bu gece mi başlıyor? Diyanet ile Zilhicce ayı ibadetleri

2025 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvimden miladi takvime aktarılan tarihlere göre yılın 12. ayı olan Zilhicce ayı 28 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Zilkade ayının ardından başlayacak yeni ay 27 Mayıs akşam vaktinden itibaren başlamış olacak.

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2025 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, bu gece mi başlıyor? Diyanet ile Zilhicce ayı ibadetleri

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ FAZİLETLERİ

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, 31/148). Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) "Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler: "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?" diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ʽÎdeyn, 11 [969]) buyurmuştur.

2025 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, bu gece mi başlıyor? Diyanet ile Zilhicce ayı ibadetleri

Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, 2/459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]).

2025 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, bu gece mi başlıyor? Diyanet ile Zilhicce ayı ibadetleri

ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ

1. günü subbuhun guddusun rabbuna rabbul melâiketi verruh 100 defa

2. günü subhanallâhi ve bi hamdihi subhanallâhil azim 100 defa

3. günü lâ havle velâ guvvete illâ bıllâhil alıyyil azim 100 defa

4. günü hasbiyallâhu lâ ilâhe illâllâhu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim 100 defa

5. günü allahümme inneke afüvvün kerimun tuhibbul affe fağfu anni 100 defa

6. günü lâ ilâhe illâ ente subhaneke inni küntü minez zalimin 100 defa

7. günü rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin 100 defa

8. günü hasbunallâh ve niğmel vekil 100 defa

9. günü arefe; 1000 defa ihlâs

10. günü bayram: 300 defa subhanallâhi ve bi hamdihi ölmüşlerimize okunur.

Bayram günü allahümme habbibi ileynel imâne ve zeyyınhu fi gulubina ve kerrih ileyna küfra v fusuga vel isyâne vec' alna miner raşidin 100 defa okunur.,