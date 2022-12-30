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Haberler Yaşam 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak 2023 yılbaşı resmi tatil mi; yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 16:57

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak 2023 yılbaşı resmi tatil mi; yılbaşı tatili kaç gün olacak?

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün olacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. 2022 yılını uğurlamamıza, 2023 yılını karşılamamıza artık sayılı saatler kaldı. Hal böyleyken yılbaşı tatili için araştırmalar da hız kazandı. Tatil planlarını yeni yıl takvimine göre yapacak olan vatandaşlar, ''31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü; 1 Ocak resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün? İşte detaylar.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak 2023 yılbaşı resmi tatil mi; yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar devam ederken heyecanlı bekleyiş de sürüyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da "31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yeni yıl öncesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, yılbaşı tatili kaç gün sorusunun cevabı için arama motorlarına yöneldi. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? İşte 2023 tatil takvimi

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak 2023 yılbaşı resmi tatil mi; yılbaşı tatili kaç gün olacak?

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılın ilk günü 1 Ocak Pazar günü kutlanacak.

1 Ocak tarihi resmi tatildir. Ancak bu yıl Pazar gününe denk gelmesiyle hafta sonu tatili içerisinde yer alacak.

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31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak 2023 yılbaşı resmi tatil mi; yılbaşı tatili kaç gün olacak?

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Yılbaşı bu yıl 31 Aralık Cumartesi gecesini, 1 Ocak Pazar gününe bağlayan gece kutlanacak.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak 2023 yılbaşı resmi tatil mi; yılbaşı tatili kaç gün olacak?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yılbaşı tatili bu yıl hafta sonuna dek gelmesiyle birlikte hafta sonu günlerini kapsayacak.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak 2023 yılbaşı resmi tatil mi; yılbaşı tatili kaç gün olacak?

31 ARALIK VE 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil sayılmıyor. 1 Ocak günü ise resmi tatil sayılıyor. Bu yıl 1 Ocak Pazar gününe denk gelmesiyle birlikte çoğu vatandaş normal izin gününü yaşayacak.

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