31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak 2023 yılbaşı resmi tatil mi; yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar devam ederken heyecanlı bekleyiş de sürüyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da "31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yeni yıl öncesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, yılbaşı tatili kaç gün sorusunun cevabı için arama motorlarına yöneldi. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? İşte 2023 tatil takvimi…