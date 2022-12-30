31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak 2023 yılbaşı resmi tatil mi; yılbaşı tatili kaç gün olacak?

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün olacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. 2022 yılını uğurlamamıza, 2023 yılını karşılamamıza artık sayılı saatler kaldı. Hal böyleyken yılbaşı tatili için araştırmalar da hız kazandı. Tatil planlarını yeni yıl takvimine göre yapacak olan vatandaşlar, ''31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü; 1 Ocak resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün? İşte detaylar.